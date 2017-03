Ekstraklasa. Jagiellonia - Śląsk 4:1. Pewna wygrana białostoczan

PAP

Jagiellonia - ¦l±sk 4:1 (AGNIESZKA SADOWSKA)

Po pierwszych dwóch kwadransach meczu nic nie wskazywało, że zdecydowanie wygra go Jagiellonia. Bo nie do¶ć, że ¦l±sk prowadził, to miał jeszcze dwie ¶wietne okazje, by to prowadzenie powiększyć

Go¶cie gola zdobyli w 14. min, po ¶wietnie przeprowadzonej kontrze. Piłkę spod własnej bramki wyprowadził Joan Angel Roman, uderzenie Mateusza Lewandowskiego gracze Jagiellonii jeszcze zdołali zablokować, ale odbita piłka trafiła pod nogi Roberta Picha, a ten dokładnym strzałem w długi róg zdobył bramkę.W tym fragmencie meczu Jagiellonia co prawda utrzymywała się przy piłce , ale nie miała bramkowych sytuacji. W 26. min ¦l±sk mógł podwyższyć prowadzenie, ale strzał z bliska Adama Kokoszki obronił nogami Marian Kelemen, a dobitkę Łukasza Zwolińskiego obrońcom udało się już zablokować. W 31. min, graj±cy w tym meczu na prawej obronie białostoczan Ziggy Gordon, znowu nie upilnował Picha, po którego strzale głow± piłka trafiła w słupek.Kilka minut póĽniej gospodarze wyrównali. Z linii pola karnego strzelał Fiodor Cernych, bramkarz ¦l±ska Mariusz Pawełek odbił piłkę w bok, a dobitka Przemysława Frankowskiego znalazła drogę do siatki. Tuż przed przerw± Gordon odebrał piłkę w ¶rodku pola, zagrał do Jacka Góralskiego, którego do¶rodkowanie w pole karne zamienił na bramkę Konstantin Vassiljev.W drugiej połowie ¦l±sk grał słabiej, niż przez duż± czę¶ć pierwszej. W 59. min było już 3:1 dla gospodarzy, a w najładniejszej akcji meczu wzięli udział m.in. Piotr Tomasik i - debiutuj±cy w tym meczu w Jagiellonii - Cillian Sheridan. Ostatecznie Tomasik zagrał z linii końcowej w pole karne, a Jacek Góralski z kilku metrów nie spudłował.Od 78. min go¶cie grali w osłabieniu. Sędzia Tomasz Musiał pokazał bowiem czerwon± kartkę bramkarzowi ¦l±ska Pawełkowi, za faul za polem karnym na Cernychu. Rzut wolny po tym zdarzeniu egzekwował Vassiljev, jego strzał po ziemi odbił w bok Dominik Budzyński, a Frankowski, mimo ostrego k±ta, umie¶cił piłkę w bramce ¦l±ska ustalaj±c wynik meczu.

