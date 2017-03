La Liga. Ramos: nie powiedziałem, że Ronaldo nie musi biegać

Rzekom± wypowiedĽ Ramosa, po remisie Realu na własnym boisku z Las Palmas 3:3, cytowała "Marca". Ramos podczas treningu miał powiedzieć, że Portugalczyk może liczyć na specjalne traktowanie w zespole, jako jedyny nie musi biegać, bo strzela kilkadziesi±t goli w sezonie. - To nieprawda. Musicie weryfikować swoje Ľródła informacji i pisać prawdę. Nic takiego nie powiedziałem, wszyscy w drużynie musimy biegać i walczyć. I pokazali¶my to w meczu z Eibarem. Zagrało kilku zawodników, którzy nie zawsze s± w podstawowym składzie, i pokazali, jak głodni s± gry - mówił Ramos po sobotnim meczu z Eibarem, wygranym przez Real 4:1. - Nie powiem, co powiedzieli¶my podczas tego spotkania na treningu. Ale nie powiedziałem nic o Ronaldo. Nie jest też prawd±, że Luka Modrić pouczał Isco i Alvaro Moratę. IdĽcie i dopytajcie waszych informatorów. Rozumiem, że gazeta musi się sprzedać, ale wiarygodno¶ć jest spraw± podstawow± - dodał Ramos. Real zajmuje drugie miejsce w tabeli La Liga . Traci punkt do Barcelony, ale rozegrał jeden mecz mniej.