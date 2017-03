MŚ w Lahti. Piotr Żyła walczył o medal na dużej skoczni, a jego żona... zasnęła

- Po sukcesach męża spłynęło tyle gratulacji, że telefon szybciej mi się rozładował. Ale to fajne. Widzę, jak wszyscy wokół ciesz± się z jego sukcesu. Aż sam się biedny popłakał ze wzruszenia - powiedziała Justyna Żyła w rozmowie z serwisem eurosport.onet.pl.Mistrzostwa ¶wiata w Lahti, to zdecydowanie najlepszy moment w karierze Piotra Żyły. Skoczek z Wisły przewiezie do domu aż dwa medale - wywalczone w konkursie drużynowym złoto i br±z z konkursu indywidualnego na dużej skoczni.W sobotę reprezentacja Polski zdeklasowała rywali w konkursie drużynowym, a impuls do walki o złoty medal dał Piotr Żyła , który z obniżonej belki poszybował aż 130,5 metra. Prawdziwym szokiem był jednak br±zowy medal w konkursie indywidualnym.Polak po pierwszej serii zajmował szóste miejsce, ale w drugiej odpalił prawdziw± petardę i wyl±dował na 131 metrze. Niewiele brakowało, a fenomenalny skok dałaby mu złoty medal. Kraft i Wellinger skoczyli gorzej niż w pierwszej serii, ale mieli przewagę, która pomogła im zepchn±ć Polaka na najniższy stopień podium.Dramaturgia konkursu była wybitna, a co w tym czasie robiła żona Piotra Żyły? - Zasnęłam. Obudziła mnie dopiero Karolinka, która krzyczała, że tata znowu przywiezie do domu konia - przyznała Justyna Żyła.Dlaczego konia? Na mistrzostwach ¶wiata Falun, gdzie Polacy zdobyli br±zowy medal w konkursie drużynowym, skoczkowie otrzymywali na pami±tkę drewnianego konia, który jest symbolem regionu Dalarna.