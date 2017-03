MŚ w Lahti. Polacy mistrzami drużynówki. Stefan Horngacher: Po złocie poczułem się jak Piotrek Żyła - miałem pusto w głowie [ROZMOWA]

Paweł Wilkowicz: Uciekał nam pan po konkursie. Żeby odreagować w samotno¶ci?

Przyzna pan, że się lekko wzruszył? Nawet głos ma pan już inny niż przed sobot±.

Mógł pan otwierać piwo jeszcze przed ostatnim skokiem Kamila.

Skoczkowie przygotowali dla pana co¶ specjalnego po tym złocie?

Zanim Piotr Żyła zacz±ł dobrze konkurs, poprosił pan o obniżenie mu belki. To był znak dla rywali: wasze dobre skoki nie zrobiły na nas wrażenia, potrafimy jeszcze lepiej?

Do trzech razy sztuka, następna decyzja jury była już dobra: nie spieszyli się z puszczeniem Dawida Kubackiego, zawracali go z belki, sprawdzali długo¶ć rozbiegu. To mógł być punkt zwrotny, na niekorzy¶ć dla Polski.

A pan się nawet podczas jego czekania na górze u¶miechn±ł.

Potem przyznał, że się denerwował. Ale żartował też, że lepszy przedskoczek nie mógł mu się trafić. Załatwił mu korektę decyzji jury.

Nie pomy¶lał pan wtedy: lepiej niech przerw± ten konkurs i zostawi± wyniki z pierwszej serii?

Nie, żeby pakować bagaże. Sztab pakował rzeczy z naszego kontenera do busów, pomagałem chłopakom.- Byłem wzruszony, co tu ukrywać. Poczułem się jak Piotrek Żyła po br±zowym medalu. Napięcie pu¶ciło i poczułem pustkę w głowie. Ale szybko się ogarn±łem. Marzyli¶my o tym złocie, planowali¶my je, oczekiwali¶my go. Cały dzień był bardzo emocjonuj±cy. I wła¶ciwie wszystko od rana układało się dobrze. W przygotowaniach do konkursu, w serii próbnej. A potem na belce usiadł Piotrek i rozpocz±ł dla nas konkurs tak, że lepiej się nie dało. Pierwszy skok bardzo często ustawia cały konkurs, nastraja drużynę. Piotrek dał nam rozpęd. Po nim Dawid skoczył bardzo dobrze, Maciek Kot - niewiarygodnie dobrze. Kamil - naprawdę dobrze. Skończyła się pierwsza seria, wszystko wydawało się jasne. I korzystne dla nas. A potem przyszła zmiana pogody. I zaczęły się nerwy. Na szczę¶cie potrafili¶my wytrzymać napięcie, skupiali¶my się na tym, żeby pilnować stylu, techniki. I znów wszyscy skoczyli dobrze. Jak ja mam nie być szczę¶liwy, gdy wygrali¶my na takiej skoczni, w takich warunkach, z przewag± 25 punktów. Perfekcyjny dzień.- Piwo otwieramy zawsze po ceremonii medalowej. Ale nie przesadzali¶my w nocy. Było dużo ¶miechu i piwa. Ale nie zbyt dużo.- Nie. Nie chciałem od nich niczego specjalnego. Tylko złota.- To był raczej znak dla jury: za wysoko ustawili¶cie belkę. Skoczkowie z tej grupy latali za daleko, mieli problemy przy l±dowaniu. Pomy¶leli¶my: Piotrek jest bardzo mocny, powinien sobie poradzić z niższego rozbiegu i jeszcze dostanie dobry bonus punktowy. Emocje były, to s± trudne decyzje. Trener nie powinien wyręczać jury, to ich zadanie. Ale cóż, bywa tak, że konkurs wymyka się jury spod kontroli. ¬le ocenili sytuację. Podobnie było w drugiej serii przy skoku Johana Andre Forfanga, gdy w korzystnych warunkach pobił rekord skoczni.- Nie mogli wtedy pu¶cić Dawida, bo po prostu za mocno wiało. Poczekali, wiatr się uspokoił, ale nie na tyle, żeby zostawić rozbieg bez korekty. Skrócili najazd o dwie belki, pu¶cili przedskoczka, znów podnie¶li rozbieg. Bardzo to było dziwne, ale Dawid wytrzymał.- Bo zupełnie nie rozumiałem, co jury robi. Pomy¶lałem: mam się zdenerwować, czy zacz±ć ¶miać? No i się u¶miechn±łem. A Dawid sobie poradził. My¶lał tylko o skoku i zrobił dla nas ¶wietn± robotę. Rywale tracili punkty, a on zbudował nam duż± przewagę.- Z nami też żartował, że wiele temu przedskoczkowi zawdzięcza.- Nie. Nie lubię tego. Każdy ma prawo walczyć o medal w dwóch seriach. Taki jednoseryjny sukces ma zawsze inny smak, jaki¶ niepełny, do podważenia.