MŚ w Lahti. Sven Hannawald docenił formę polskich skoczków: Najlepszą pracę wykonał Dawid Kubacki

W sobotę polscy skoczkowie narciarscy po raz pierwszy w historii zostali drużynowymi mistrzami. W Lahti biało-czerwoni, w składzie: Piotr Żyła , Dawid Kubacki, Maciej Kot Kamil Stoch , prowadzili od pierwszej grupy skoczków. Żaden z czwórki Polaków nie zepsuł swojej próby, co przytrafiło się wszystkim najgroĽniejszym rywalom.- To był trudny konkurs, ale dla Polski okazał się łatwy. Wasi skoczkowie pokazali w jak dobrej s± formie. To nie tylko Kamil Stoch czy Piotr Żyła - cały team jest taki mocny i nikt z innych reprezentacji sobie z nimi nie poradził - powiedział Hannawald, cytowany przez serwis " WP SportoweFakty ".Słynny niemiecki skoczek docenił rolę Dawida Kubackiego. - Dawid wykonał najlepsz± pracę. Wiadomo, że Kamil i Piotr s± w wysokiej formie, Maciej tak samo. Dawid czasami się męczył, ale teraz był perfekcyjny - przyznał Hannawald.Polska w sobotnim konkursie wyprzedziła Norwegów i Austriaków. Czwarte miejsce zajęli Niemcy . - Jeste¶my do¶ć rozczarowani tym konkursem. Ale generalnie za nami s± niezłe mistrzostwa - powiedział Hannawald, wskazuj±c na medale Markusa Eisenbichlera i Andreasa Wellingera, a także złoto w mik¶cie.