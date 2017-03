Ligue 1. Francuskie media słabo oceniły występ Grzegorza Krychowiaka

Piłkarze Paris Saint-Germain pokonali na własnym boisku Nancy 1:0 w sobotnim meczu Ligue 1 . Po raz drugi z rzędu w podstawowym składzie stołecznego zespołu wyst±pił Grzegorz Krychowiak, ale po przerwie nie wybiegł już na boisko.Francuskie media słabo oceniły występ Polaka. Według "Le Parisien" był on najgorszy na boisku - dostał notę "4". Żaden inny piłkarz PSG nie został oceniony tak słabo. Na drug± najgorsz± notę w zespole "zapracował" Layvin Kurzawa - "5"."Miał pełnić rolę wartownika, ale miał spore problemy z utrzymywaniem terenu dla PSG. Brakowało mu techniki, spokoju w wyprowadzaniu piłki , któr± podawał głównie do boku" - tak o występie Krychowiaka napisał dziennik "Le Figaro".Czytelnicy "L'Equipe" też nie mieli w±tpliwo¶ci. W sondzie, któr± dziennik zamie¶cił jeszcze w trakcie relacji na żywo, Polak zasłużył od fanów na cztery gwiazdki (dokładna ¶rednia: 4,12) w dziesięciostopniowej skali."Zdarzało mu się tracić piłkę . Gdyby tylko zawodnicy Nancy mieli więcej talentu, mogło się to skończyć dużym zagrożeniem pod bramk± Kevina Trappa. Oprócz tego - w przeciwieństwie do Matuidiego [w przerwie zmienił Krychowiaka] - nie wniósł nic w grze do przodu - czytamy na portalu canal-supporters.com, gdzie Krychowiak dostał notę "5" (skala 1-10).PSG po meczu 28. kolejki zrównało się w tabeli z AS Monaco. Oba zespoły maj± po 62 punkty, ale Monaco w niedzielę podejmie Nantes.