Boks. Wielki powrót Andrzeja Fonfary. Polak znokautował pogromcę Tomasza Adamka!

Fonfara udanie powrócił na ring po porażce z Joe Smithem Juniorem. W nocy z soboty na niedziele - po dramatycznej walce na Brooklynie - znokautował w ostatniej rundzie Chada Dawsona, czyli byłego mistrza ¶wiata wagi półciężkiej i pogromcę Tomasza Adamka Ale zwycięstwo nie przyszło łatwo. "Polski Ksi±żę" niemal przez cał± walkę przegrywał z Dawsonem na kartach punktowych u wszystkich sędziów. Wszystko zmieniła dziewi±ta runda, kiedy Fonfara posłał Dawsona na deski.Dzieła zniszczenia dopełnił w ostatniej, 10. rundzie. Kombinacj± lewy-prawy prosty zamroczył Amerykanina, a po chwili zamkn±ł go w narożniku i ponowił atak. Do akcji szybko wkroczył sędzia, który w obawie przed ciężkim nokautem przerwał pojedynek.- Byłem na pocz±tku tej walki za leniwy. Przez rok nie boksowałem, więc może dlatego - trochę zardzewiałem. Ale czułem się bardzo dobrze. Czułem też, że za chwilę go trafię. I, że je¶li chcę wygrać, to muszę znokautować Dawsona - po walce powiedział Fonfara portalowi ringpolska.pl