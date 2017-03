Udany debiut mistrza olimpijskiego w MMA. Kołecki znokautował rywala w pół minuty!

Szybka wygrana Kołeckiego

Po kilku tygodniach treningów MMA Szymon Kołecki zdawał sobie sprawę, że czeka go spore wyzwanie. - Jest trudniej niż my¶lałem - mówił w rozmowie ze Sport.pl. Jego trener Mirosław Okniński był jednak optymist± - Szymon szybko się uczy, jest bardzo ambitny. Pierwsza walka będzie jednak najtrudniejsza - oceniał gdy odwiedzili¶my go na treningu.Pojedynek Kołeckiego z Dariuszem Kazimierczukiem na bardzo trudny nie wygl±dał. Zakończył się po 33 sekundach. Rywal, który zawodowo walczy od 2013 roku, w pięciu stoczonych pojedynkach nie wygrał ani razu. Także tym razem nie okazał się zbyt wymagaj±cy.Kołecki od pocz±tku starcia zdecydowanie ruszył do przodu. Po szybkim obaleniu Kazimierczuka, opanował pozycję i zasypał go seri± ciosów z góry. Tu emocje się skończyły. Rywal przestał się bronić, sędzia przerwał walkę.- To wcale nie było takie łatwe, bo był spory stres - mówił mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów. - Wszystko poszło jednak zgodnie z planem. Dużo się dzi¶ nauczyłem, to było dobre przetarcie przed następnymi pojedynkami - dodał.Chociaż debiut w MMA ma zaliczony, to przed nim kolejne, poważniejsze wyzwania. Swoj± następn± walkę może stoczyć już 20 maja . Prawdopodobnym rywalem jest walcz±cy w Łomiankach Wojciech Balejko.Wcze¶niej w oktagonie zaprezentował się występuj±cy niegdy¶ w KSW, do¶wiadczony Marcin Naruszczka. Polak nie przegrał od 2014 roku. Od 2015 roku jest posiadaczem pasa PLMMA w wadze ¶redniej. W jego obronie walczył z reprezentantem Holandii , mocnym Costello van Steenisem.To była zdecydowanie najlepsza walka gali. Steenis trafił Polaka prawym podbródkowym już po kilkunastu sekundach pojedynku i zachwiał równowag± zawodnika Nastula Okniński Team. Polak upadł, ale przetrzymał atak i po chwili również czysto uderzył rywala. Młodszy o 9 lat Holender był aktywny i sprawiał wrażenie mniej zmęczonego także w kolejnej rundzie, ale gdy celnie i efektownie trafiał Polaka (m.in. lataj±cym kolanem) ten odpowiadał równie mocno.Podczas jednej z kolejnych akcji Naruszczka trochę się zagalopował, atakuj±c Steenisa kolanem gdy ten siedział na macie. To niedozwolona technika. Sędzia odj±ł Polakowi punkt. Po chwili przerwy wznowił walkę. Naruszczka niebawem jednak znów zaatakował w niedozwolony sposób. W parterze uderzył nog± w głowę.- Chciałem trafić go w klatkę piersiow± - tłumaczył niepocieszony już po walce.Drugie przewinienie oznaczało dyskwalifikację i zwycięstwo rywala, ósme w jego dziewi±tym pojedynku. Obaj zawodnicy już zapowiedzieli rewanż.Najkrótsz± walk± gali było starcie Pawła "Trybsona" Trybały, który walczył z Pawłem Bolanowskim. Trybson swoje dwa zwycięstwa w MMA odniósł po szybkich walkach. Swoich rywali nokautował w pierwszej rundzie. Tak było i tym razem. Po low kicku i lewym prostym, który doszedł na twarz Bolanowskiego, poszła dalsza seria ciosów. Kilka z nich ponownie wyl±dowało na głowie rywala, który osun±ł się na matę. Sędzia przerwał pojedynek. Trybała cieszył się po 29 sekundach walki.W innym ciekawszym pojedynku, w walce o mistrzostwo wagi lekkiej, Marian Ziółkowski pokonał Dragana Pesica przez duszenie zza pleców. Po gali ogłoszono także, że do grona zawodników PLMMA doł±cza do¶wiadczony i znany z KSW Krzysztof Kułak.93 kg.:pokonał Dariusz KaĽmierczuka przez TKO w 1. rundzie 84 kg.:pok. Marcin Naruszczka po dyskwalifikacji w 2. rundzie84 kg:pokonał Pawła Bolanowskiego przez KO w 1.rundzie70 kg:Dragana Pesica przez poddanie w 1. rundzie84 kg:pokonał Leandro Bispo przez jednogło¶n± decyzję sędziowsk±93 kg:pokonał Wojciecha Balejkę przez jednogło¶n± decyzję sędziowsk±84 kg:pokonał Mihaila Bureshkina przez jednogło¶n± decyzję sędziowsk±84 kg:pokonał Davida Ramires przez poddanie w 1. rundzie57 kg:pokonał Adriana Binieckiego przez jednogło¶n± decyzję sędziowsk±