Boks. Niesamowita bitwa w Londynie! Tony Bellew pokonał Davida Haye'a [ZDJĘCIA]

Przed sobotnim pojedynkiem wyraĽnym faworytem bukmacherów był David Haye. Były mistrz ¶wiata WBA odgrażał się, że może znokautować Bellewa w każdej chwili. Podczas spotkań obu pię¶ciarzy konieczna była ochrona, aby nie skoczyli sobie do gardeł.Kibice liczyli więc na wojnę w ringu i z pewno¶ci± się nie zawiedli.Od pocz±tku starcia Haye nastawiony był bardzo ofensywnie. Poruszał się nisko na nogach i wyczekiwał odpowiedniego momentu na atomowy atak. Kilkakrotnie wystrzelił jak z armaty, lecz jego ciosy mijały się z celem. Kiedy w końcu w czwartej rundzie trafił seri± uderzeń na szczękę Bellewa, wydawało się, że koniec jest blisko. Jego rywal przetrwał jednak nawałnicę, a następnie całkowicie odwrócił losy rywalizacji.Szósta runda była prawdziw± wymian± ciosów, a Haye nieoczekiwanie wyl±dował na macie. Podniósł się, lecz jego największym problemem stało się ¶cięgno Achillesa. Już przed walk± kr±żyły pogłoski, że nie jest w pełni zdrowy, co w sobotni± noc okazało się to prawd±.Od siódmej rundy Haye nie był w stanie normalnie się poruszać i zapraszał Bellewa do ataku. Sam stawał przy linach i wyczekiwał jednego celnego uderzenia, którym zakończyłby walkę na swoj± korzy¶ć. "Bombardier" z Liverpoolu walczył jednak ostrożnie i stopniowo wykańczał bardziej do¶wiadczonego przeciwnika.W jedenastej rundzie Bellew posłał serię uderzeń, po których kulej±cy "Hayemaker" wpadł w liny i omal nie wypadł z ringu. Sędzia rozpocz±ł liczenie, David podniósł się najszybciej jak mógł, lecz z jego narożnika wyleciał biały ręcznik. I sensacja stała się faktem - skazywany na porażkę Bellew wygrał swoj± debiutanck± walkę w wadze ciężkiej.Pojedynek dwóch brytyjskich pię¶ciarzy obfitował w wiele uderzeń i dramaturgię. Haye przez niemal połowę starcia nie był w pełni sprawny, ale zostawił serce w ringu i się nie poddał. Bellew co prawda zwyciężył, ale swoj± postaw± pokazał, że nie ma szans z innymi zawodnikami królewskiej kategorii.Pomimo wcze¶niejszych bardzo niekulturalnych zachowań, obaj panowie wymienili po walce kilka zdań i serdecznie sobie za ni± podziękowali.