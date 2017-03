Alpejski PŚ. Sofia Goggia znów najlepsza na olimpijskiej trasie w Jeongseon

Kolejno¶ć na podium była identyczna jak dzień wcze¶niej. Goggia, kt?ra odniosła tu pierwsze zwycięstwa w karierze, wyprzedziła Lindsey Vonn i Ilkę Stuhec. Tym razem jej przewaga nad Amerykank± wyniosła 0,04 s; w sobotę była szybsza o 0,07. Słowenka straciła do Goggii 0,51. Polki nie startowały.TNaprawdę lubię te trasy. Pojechałam tu na cało¶ć i te zwycięstwa bardzo dużo dla mnie znacz±t - powiedział Goggia.Vonn ma nadzieję na rewanż za rok. "Jestem trochę zawiedziona, że dwukrotnie przegrałam o setne sekundy, ale wierzę, że szczę¶cie do mnie powr?ci i na igrzyskach to ja będę stała na najwyższym stopniu podiumt - podkre¶liła Amerykanka, kt?ra niedawno powr?ciła do rywalizacji po wielomiesięcznej kontuzji.Prowadzenie w klasyfikacji generalnej P¦ utrzymała niestartuj±ca w Jeongseon Amerykanka Mikaela Shiffrin. Ma 178 punkt?w przewagi nad Stuhec, kt?ra jest liderk± obu konkurencji szybko¶ciowych. Do zakończeniu sezonu zawodniczkom pozostały cztery starty w finałowych zawodach w Aspen.