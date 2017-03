Lekkoatletyczne HME. Ewa Swoboda walczy o medal! Kolejny polski dzień w Belgradzie?

Kszczot (RKS ŁódĽ ) przyjechał do stolicy Serbii z mocnym postanowieniem zdobycia swojego trzeciego w karierze tytułu halowego mistrza kontynentu. Poprzednio zwyciężał w Paryżu w 2011 roku i dwa lata póĽniej w Goeteborgu. Jak zaznaczył, zakłada każdy scenariusz finałowej rywalizacji - nawet taki, że kto¶ zdecyduje się podyktować bardzo szybkie tempo.W sobotnim finale biegu na 400 m trzecia była Justyna ¦więty (AZS AWF Katowice ), a szósta Małgorzata Hołub (KL Bałtyk Koszalin ). Obie przyznały, że to dobry prognostyk przed niedzieln± sztafet±. Z grona rywalek, Polki maj± najlepsz± sumę czasów czterech najszybszych zawodniczek.Trener Józef Lisowski, który od 1994 roku prowadzi kadrę czterystumetrowców zapewnił, że jego podopieczni ostro powalcz±. - A co z tego wyniknie, zobaczymy. Mam nadzieję, że z pozytywnej strony pokaż± się młodzi zawodnicy i na tym mi bardzo zależy.Belgrad drugi raz jest gospodarzem HME - poprzednio, jeszcze jako stolica Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, organizował zawody tej rangi w 1969 roku (wówczas pod nazw± Europejskie Igrzyska Halowe). 48 lat temu Polska z dorobkiem dziewięciu medali (sze¶ciu złotych i trzech srebrnych) zajęła pierwsze miejsce w tej klasyfikacji, wyprzedzaj±c m.in. takie potęgi jak ZSRR i NRD.