Ekstraklasa. Piast - Wisła 1:2. Nieudany debiut Wdowczyka, świetne zmiany Ramireza

Je¶li gospodarze planowali na pocz±tku szturm na bramkę rywali, to ten pomysł im nie wypalił. Żadnego zagrożenia nie stworzyli. A wi¶lacy grali spokojnie, dokładniej i już do przerwy mogli prowadzić.W 26. minucie Paweł Brożek był blisko zdobycia gola po nieporozumieniu w gliwickiej obronie. Tuż przed gwizdkiem kończ±cym pierwsz± odsłonę koronkow± akcję "Białej Gwiazdy" w polu karnym Piasta zakończył soczystym uderzeniem w poprzeczkę Hiszpan Pol Llonch.Drug± połowę aktywniej zaczęli piłkarze trenera Wdowczyka. Tym razem byli groĽniejsi. Po pięciu minutach wyprowadzili kontrę, w dobrej pozycji znalazł się Michal Papadopulos, ale Czech nie dał rady pokonać bramkarza rywali. Potem po akcji Hiszpana Gerarda Badii obok słupka posłał piłkę z bliska Brazylijczyk Hebert.Krakowianie przetrzymali ten chwilowy napór miejscowych i znów przenie¶li grę pod pole karne gliwiczan. I przyniosło to skutek. Obrona Piasta się pogubiła, a Czech Zdenek Onrdrasek cztery minuty po wej¶ciu na boisko z ławki rezerwowych nie dał szans Jakubowi Szmatule.Trener gospodarzy zareagował podwójn± zmian±, jego zespół ruszył do przodu. Po dużym nieporozumieniu wi¶lackiej defensywy "oko w oko" z bramkarzem przyjezdnych znalazł się Papadopulos i... praktycznie podał w ręce Łukaszowi Załusce.Gliwickich kibiców usatysfakcjonował dopiero Badia, wykorzystuj±c kolejn± sytuację sam na sam dziewięć minut przed końcem.Końcówka należała do nacieraj±cej Wisły, która w doliczonym czasie rozstrzygnęła mecz na swoj± korzy¶ć po główce Brleka z najbliższej odległo¶ci.Bramki: 0:1 Zdenek Ondrasek (69), 1:1 Gerard Badia (81), 1:2 Petar Brlek (90+1-głow±).Sędzia: Daniel Stefański ( Bydgoszcz ). Widzów 5 447.Piast Gliwice : Jakub Szmatuła - Uros Korun, Marcin Pietrowski, Hebert - Tomasz Mokwa, Radosław Murawski (76. Sasa Zivec), Michał Masłowski (55. Lukas Cmelik), Stojan Vranjes (75. Aleksandar Sedlar), Gerard Badia, Patrik Mraz - Michal Papadopulos.Wisła Kraków : Łukasz Załuska - Tomasz Cywka, Arkadiusz Głowacki , Ivan Gonzalez, Maciej Sadlok - Rafał Boguski (65. Hugo Videmont), Krzysztof M±czyński, Petar Brlek, Pol Llonch, Patryk Małecki (80. Mateusz Zachara) - Paweł Brożek (65. Zdenek Ondrasek)