Liga belgijska. Teodorczyk znów strzela

Teodorczyk przebywał na murawie przez cały mecz, a do siatki trafił w 54. minucie, zdobywaj±c kontaktowego gola na 1:2. Polak z dorobkiem 18 bramek prowadzi w klasyfikacji strzelców rozgrywek.25-letni Teodorczyk, który latem przeniósł się do Anderlechtu na zasadzie wypożyczenia z Dynama Kijów, imponuje skuteczno¶ci± nie tylko w ekstraklasie. W Lidze Europy zdobył siedem bramek, a jego klub awansował do 1/8 finału. Poza tym dołożył jedno trafienie w krajowym pucharze.