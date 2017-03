Lekkoatletyczne HME. Konrad Bukowiecki: To co się stało, to kosmos

- To co się stało, to kosmos. W życiu bym nie przypuszczał, że mogę pchn±ć prawie 22 metry. Przecież do tej pory moje najlepsze osi±gnięcie wynosiło 21,17. Teraz czas się ustabilizować na wyższym poziomie. W dzisiejszej dyspozycji mógłbym wygrać konkurs mistrzostw ¶wiata, a nawet igrzysk. Nie można się jednak podpalać, chociaż w końcu udowodniłem w rywalizacji seniorskiej, że co¶ potrafię pchn±ć - podkre¶lił wyraĽnie wzruszony złoty medalista.Poprzedni absolutny rekord kraju należał do Tomasza Majewskiego (AZS AWF Warszawa ) i wynosił 21,95, a w hali - 21,72.- Wyjazd do Kataru nie miał większego znaczenia dla mojej formy, bo to był już tylko ostatni szlif. Dzi¶ dostałem nagrodę za te wszystkie lata, które po¶więciłem pchnięciu kul±. Nie my¶lałem, że stanie się to tak szybko. W trakcie rekordowego pchnięcia czułem, że jest dobrze, ale nie miałem pojęcia, że będzie to taki kawał odległo¶ci - dodał Bukowiecki.Zawodnik PKS Gwardii Szczytno wyprzedził drugiego w konkursie Czecha Tomasa Stanka o ponad pół metra i utytułowanego Niemca Davida Storla o 67 centymetrów.- Teraz jadę do domu w Szczytnie i tam chcę odpocz±ć. Ostatnimi czasy jestem w nim go¶ciem. Potem lecę do USA na miesi±c i tam będę się przygotowywał do sezonu letniego. Podobnie jak w przypadku Kataru - i tam jeĽdził również Tomasz Majewski. W Chula Vista - na przedmie¶ciach San Diego - jest o¶rodek przygotowań olimpijskich, który jest dużo większy niż w Spale. Zdobyli¶my w sobotę pięć medali, a ja się cieszę, że w końcu mogę być czę¶ci± zespołu, który tak ¶wietnie startuje - podkre¶lił.Bukowiecki, który 17 marca skończy 20 lat, chętnie słucha hip-hopu. - Nie wymienię jednego ulubionego artysty, bo bym pomin±ł kogo¶ w emocjach. Pasjonuję się również koszykówk±. Ogl±dam sporo meczów NBA i podziwiam Marcina Gortata. Umówiłem się z nim na spotkanie, gdy będę w USA - dodał mistrz Europy.Zaznaczył też, że trzyma kciuki za Ewę Swobodę (AZS AWF Kraków ), której życzy zdobycia w niedzielę złotego medalu.