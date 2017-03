Bundesliga. Łukasz Piszczek: Gratulacje dla naszych skoczków!

- Leverkusen to drużyna, która gra bardzo wysokim pressingiem. Trudno jest grać z takimi zespołami, ale kiedy już udało nam się przej¶ć linię tego wysokiego pressingu, mieli¶my bardzo dużo miejsca. Wynik się liczy, z gr± powinno być lepiej, ale ostatnie tygodnie to nasz progres, choć nie jeste¶my zadowoleni z naszego stylu gry w pierwszej połowie - komentował spotkanie Piszczek, który miał udział przy pierwszym golu dla swojego zespołu. - Piłka się szczę¶liwie odbiła i trafiła pod nogi Dembele. Fajnie że tak się stało, ale najważniejsze s± punkty - mówił.Thomas Tuchel, szkoleniowiec piłkarzy Borussii, forsuje system gry trzema ¶rodkowymi obrońcami. Jednym z nich jest wła¶nie Piszczek. - Gramy w tym systemie już od zeszłego sezonu, więc coraz więcej rozumiemy, o co chodzi trenerowi - ocenił. Na pytanie, jak się w nim czuje, odpowiedział krótko: - Ja gram tam gdzie mnie trener postawi i staram się wywi±zywać z moich obowi±zków. Ostatnio grałem lepiej, a dzi¶ zagrałem słabszy mecz - przyznał.Przed sezonem wielu ekspertów postawiło na Piszczku krzyżyk, a jest on teraz w znakomitej dyspozycji. - Nie przejmuje się tym, co się pisze. Patrzę w metrykę i wiadomo, młodzi nacieraj±, ale wiem co mam robić na boisku i trener wie, na co mnie stać. Gram w Borussii od paru lat i powinno się do tego podchodzić z większym respektem, a nie tylko czekać aż kto¶ się potknie - stwierdził.W ¶rodę Borussia zagra u siebie rewanżowy mecz z Benfic± Lizbona. W pierwszym meczu żółto-czarni przegrali w Portugalii 0:1. - Liga Mistrzów to inna historia. W Lizbonie grali¶my lepiej, niż dzisiaj, a nie potrafili¶my strzelić tam bramki. To będzie trudny mecz i mam nadzieję, że dzisiaj się nie wystrzelali¶my na wieki i co¶ zostało na ¶rodę - u¶miechał się Piszczek.Reprezentant Polski pogratulował także sukcesu naszej drużynie skoczków narciarskich, która została w sobotę w Lahti najlepsz± na ¶wiecie. - Gratulacje dla chłopaków, cieszę się bardzo. ¦ledziłem ostatnio konkurs na dużej skoczni w Lahti, widać że mamy czterech dobrych zawodników i fajnie, że forma im dopisuje - zakończył.