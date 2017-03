MŚ w Lahti. Polacy mistrzami świata. Schlierenzauer do Małysza: Adam, ponoć wracasz?

Na scenę, tuż po Marit Bjoergen

- Ja głos zacz±łem tracić już na skoczni, a teraz to w ogóle - krygował się Kamil Stoch . Ale usta mu się po dekoracji medalistów w centrum Lahti nie zamykały, podobnie jak tuż po konkursie. Biegał w strefie wywiadów w tę i z powrotem, podskakiwał, zagadywał, żartował. - Od tak dawna o tym marzyłem. Ja miałem w tym konkursie i najlepiej, i najgorzej. Najlepiej, bo nie musiałem skakać daleko. Ale za to musiałem jechać ostatni - mówił Stoch. Gdy siadał na belce w drugiej serii, przewaga Polaków nad srebrnymi medalistami Norwegami była tak duża, że wystarczał mu skok na ok. 112 metrów.Było jasne, że Polacy nie mog± tego zwycięstwa stracić. Że stan± wieczorem w Lahti, na scenie zwolnionej chwilę wcze¶niej przez Marit Bjoergen, odbieraj±c± swoje czwarte złoto z Lahti, i odbior± swoje złote medale. Dla Kamila to już będzie czwarte złoto po Val di Fiemme i Soczi, ale wyj±tkowe. Zawsze powtarzał, że dopiero drużynowe mistrzostwo da mu spełnienie. Już po pierwszej serii, gdy dyrektor Adam Małysz odprowadzał go na wyci±g, nie potrafili ukryć rado¶ci, bo Polska miała już 17,4 pkt przewagi. Druga seria była bardzo nerwowa, zwłaszcza w grupie Dawida Kubackiego, gdy wiatr na skoczni zacz±ł wirować. Ale Polacy i z tego wyszli obronn± ręk±. A potem został ten ostatni skok. Stoch poleciał na 24,5 m, obst±pili go koledzy z drużyny, popchnęli na nartach w stronę bramki wyj¶ciowej z zeskoku i zaczęło się ¶więtowanie. Polska wygrała z przewag± 25,7 pkt. Cztery lata po pierwszym medalu drużynowym, br±zowym w Val di Fiemme, dwa lata po drugim, br±zowym z Falun, jest wreszcie złoto.Ten pierwszy medal, z 2013, wyrwali o 3,7 pkt i dopiero po tym jak Thomas Morgenstern zwrócił uwagę, że sędziowie pomylili się przy liczeniu punktów Norwegom. Polacy zd±żyli już wtedy udzielić smutnych wywiadów po konkursie, zanim się dowiedzieli, że jednak to oni id± na podium. Medal z Falun był nieoczekiwany, ale nie naprawił atmosfery w kadrze, nie przerwał kryzysu, który się skończył w 2016 odej¶ciem Łukasza Kruczka. A w Lahti była pełnia szczę¶cia, zwycięstwo jak na paradzie. Przyjechała najlepsza drużyna sezonu, wygrała z duż± przewag±, nie popełniała błędów, robiła swoje, nawet wiatr obłaskawiła, podczas gdy u rywali była raz euforia, raz dramat.- Jakie to były nerwy. Dramaturgia była straszna. Prowadzili¶my od pocz±tku, ale warunki nie pozwalały się cieszyć. Rywale raz odpalali, raz l±dowali blisko. Nie wiedziałem czy szukać toalety czy patrzeć na skoki. Po skoku Kamila już mnie nawet przestało wiercić w brzuchu. Najbardziej bałem się skoku Dawida w drugiej serii. Wiatr się zmieniał, dwa razy ¶ci±gali go z belki. Nie tyle bałem się o Dawida, co o warunki. Jedni skakali 130 m, a inni 103 m. Miałem odsłuch od trenerów: "Dobrze. ¬le. Dobrze. ¬le." I tak na przemian - opowiadał Adam Małysz pod scen± dla medalistów. I w tym momencie przerwał mu Gregor Schlierenzauer, spaceruj±cy ze swoim br±zowym medalem. - Adam, słyszałem że w przyszłym roku wracasz do rywalizacji? - żartował, składaj±c gratulacje. W Oslo 2011, gdy zostawał mistrzem ¶wiata, Schlierenzauer opowiadał nam, że Małysz był jego idolem z dzieciństwa. Gregor był na trybunach w Innsbrucku, gdy Małysz zbliżał się do zwycięstwa w Turnieju Czterech Skoczni. Po zwycięstwie Polaka kazał sobie zrobić podobiznę Małysza na piżamie. W sobotę w Lahti, kilka minut po u¶cisku Gregora i Adama, w tym samym miejscu stanęło czterech mistrzów z Polski, dla których Małysz był idolem, potem koleg± z kadry , człowiekiem który dał dobrobyt ich dyscyplinie, a dzi¶ jest ich dyrektorem w PZN (i ojcem chrzestnym córki Piotra Żyły). - To niesamowita przyjemno¶ć, pomagać tym chłopakom. To, że oni tego chc±. I że to wychodzi. Zaje..¶cie - cieszył się Małysz. Autentycznie dumny, że jego następcy sięgaj± po sukcesy, które w jego czasach były niewyobrażalne.Niespełna dwa miesi±ce temu Kamil Stoch został drugim polskim zwycięzc± Turnieju, stoj±c na podium z Piotrem Żył±. Teraz maj± pierwsze drużynowe złoto. Ale ten, który ich do tych dwóch sukcesów doprowadził, nie chciał być w sobotę w centrum uwagi. Stefan Horngacher odjechał szybko spod skoczni, trzymał się na uboczu podczas dekoracji. - Już się chyba przyzwyczaili¶cie, że on tak ma. Powiedział, że porozmawia w niedzielę - mówił Małysz.- A jak ty Dawid będziesz ¶więtować? - zagadn±ł w pewnym momencie Kubackiego Piotr Żyła. - A chyba sobie Pioter potruchtamy - odpowiedział Kubacki. Ale plany na noc z soboty na niedzielę były dłuższe. - Wprawdzie niczego nie przygotowywali¶my, żeby nie zapeszać. Ale teraz będzie wielki spontan. Nic już tej porze nie kupimy? To wykorzystamy to co nam zostało - ¶miał się Małysz. Jak mówił dostali sporo zaproszeń do ¶więtowania, również zagranicznych, ale wol± zostać w swoim gronie. - Żeby sobie razem popłakać, po¶miać się.A niedzielę po południu odlec± z Helsinek do Krakowa. Z br±zowym medalem Piotra Żyły i całym ładunkiem złota.