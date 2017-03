HME w Belgradzie. Marcin Lewandowski pobiegł po złoto na 1500 m!

Marcin Lewandowski halowym mistrzem Europy na 1500 m! Zobacz finałowe okr±żenie zawodów w Belgradzie! pic.twitter.com/MgllMgYgaE — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) 4 marca 2017

Urodzony w Szczecinie zawodnik, który specjalizuje się na dystansie 800 m, powoli chce się przenosić na 1500 m. Na razie bardzo dobrze mu to wychodzi. To jego pierwszy duży sukces w tej konkurencji.Trenuj±cy ze swoim bratem Tomaszem finalista igrzysk na 800 m w sobotę bardzo dobrze rozegrał bieg taktycznie. Nie spieszył się. Ustawił się na końcu stawki i czekał, co zrobi± rywale. Stopniowo, po wewnętrznej, wyprzedzał kolejnych zawodników. Na ostatnim wirażu wyszedł na prowadzenie i uciekał pozostałym.Dwa lata temu w Pradze Lewandowski triumfował na 800 m. "Mam nadzieję, że to złoto zostanie w Polsce, a w niedzielę wywalczy je Adam Kszczot" - powiedział.To szósty medal reprezentacji kraju w Belgradzie. Wcze¶niej złoto wywalczył Konrad Bukowiecki (PKS Gwardia Szczytno) w pchnięciu kul±, po br±z na 1500 m pobiegła Sofia Ennaoui (MKL Szczecin) i na 400 m Justyna ¦więty (AZS AWF Katowice ), a w pi±tek dwa kr±żki zdobyli tyczkarze - złoty Piotr Lisek (OSOT Szczecin) i br±zowy Paweł Wojciechowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL).