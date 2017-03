HME w Belgradzie. Brąz Sofii Ennaoui w biegu na 1500 m

Przed Polk± finiszowała także Niemka Konstanze Klosterhalfen - 4.04,45.Ennaoui, która otwarcie mówiła, że przyjechała do Serbii by walczyć o medal, kontrolowała bieg od samego pocz±tku. Ustawiła się za Muir, ale Brytyjka narzuciła bardzo szybkie tempo. Nie wytrzymała jego podopieczna Wojciecha Szymaniaka i dała się jeszcze wyprzedzić Niemce."Nie oczekiwałam, że wygram, bo wiem, jak byłam przygotowana. To i tak jest cud, że stanę tu na podium, tym bardziej, że miałam przerwę w treningach spodowan± kontuzj± stawu skokowego" - przyznała Ennaoui na antenie TVP Sport W eliminacjach odpadła Katarzyna Broniatowska (AZS AWF Kraków ).To trzeci medal reprezentacji Polski w Belgradzie. Dzień wcze¶niej dwa kr±żki wywalczyli tyczkarze - złoty Piotr Lisek (OSOT Szczecin ), a br±zowy Paweł Wojciechowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL).