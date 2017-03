Ligue 1. Krychowiak w podstawowym składzie PSG, ale w przerwie trener miał dość

Pomocnik reprezentacji Polski, który zim± zmagał się z urazem kolana i wracał do formy występuj±c w rezerwach stołecznego zespołu, w ¶rodę zagrał w 1/8 finału Pucharu Francji z drugoligowym Chamois Niortais FC (2:0). W sobotę trener Unai Emery ponownie desygnował go do podstawowego składu - po raz pierwszy w tym roku w meczu ligowym. W przerwie Polaka zmienił Francuz Blaise Matuidi.Jedyn± bramkę w tym meczu strzelił z rzutu karnego Edinson Cavani w 80. minucie. Urugwajczyk z 27 golami prowadzi w klasyfikacji strzelców. PSG po meczu 28. kolejki zrównało się punktami z AS Monaco. Oba zespoły maj± po 62 oczka, ale AS Monaco w niedzielę podejmie Nantes.