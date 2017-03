HME 2017 w Belgradzie. Konrad Bukowiecki pobił rekord Polski w pchnięciu kulą!

Jest moc! Czy to był zwycięski rzut Konrada Bukowieckiego? Polak rzucił najdalej na ¶wiecie w tym roku! pic.twitter.com/qxRo5uY76D — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) 4 marca 2017

To nie tylko nowy rekord kraju, ale i najlepszy wynik na ¶wiecie w tym roku.- Bardzo się cieszę i ogl±dam dalej, zobaczymy co jeszcze Konrad pokaże. Liczyłem na jego dobry wynik. Może nie aż tak dobry, ale w szoku na pewno nie jestem. Po to s± mistrzostwa, żeby pokazywać wszystko, co najlepsze - mówi nam Tomasz Majewski, poprzedni rekordzista kraju, którego najlepszy wynik w karierze to 21,95 m, uzyskane na stadionie.- To absolutny rekord Polski, wynik lepszy od mojej "życiówki" o dwa centymetry. Naprawdę się cieszę, że mnie pobił. I może jeszcze się poprawi? Kto wie, może ten wynik go poniesie i pchnie w konkursie jeszcze dalej? - dodaje.Finał pchnięcia kul± z udziałem Bukowieckiego na HME w Belgradzie wci±ż trwa. Po dwóch kolejkach Polak prowadzi.