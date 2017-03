Lekkoatletyczne HME. Adam Kszczot w finale biegu na 800 m

- Nie było potrzeby tego wygrywać, zostawiłem wiele energii na finał. Noga kręciła, więc jest bardzo dobrze. Presja mi pomaga, małym kosztem sił znalazłem się w rozgrywce o medale i o to chodziło - powiedział na antenie TVP Sport podopieczny Zbigniewa Króla.Kszczot sobotni bieg rozegrał bardzo m±drze. Nie szarżował na pocz±tku, ustawił się na końcu stawki, a w połowie dystansu zacz±ł przedzierać się do czołówki. Pierwsza trójka automatycznie awansowała do finału, więc Polak pilnował, by w niej się znaleĽć. W eliminacjach odpadł 19-letni Mateusz Borkowski (RKS ŁódĽ ).Finał w niedzielę o 17.50.