La Liga. Real Madryt wygrał bez Ronaldo, Bale'a, Moraty

W zespole "Królewskich" wyróżnił się Karim Benzema, który strzelił dwa gole i asystował przy trzecim. Francuz po raz pierwszy w tym meczu trafił do bramki gospodarzy w 14. minucie. Po niegroĽnym strzale bramkarz gospodarzy wybił piłkę przed siebie, a Benzema z łatwo¶ci± skierował j± do bramki.W 25. minucie Benzema wykorzystał do¶rodkowanie z rzutu wolnego Jamesa Rodrigueza i z bliskiej odległo¶ci po raz drugi pokonał bramkarza Eibar. Niespełna pięć minut póĽniej Francuz do¶rodkował z prawej strony boiska, a Rodriguez w¶lizgiem skierował piłkę do bramki. W 60. minucie czwart± bramkę dla "Królewskich" strzelił Marco Asensio, a 12 minut póĽniej honorowego gola dla gospodarzy Ruben Jimenez Pena.Uraz Ronaldo nie jest groĽny i Portugalczyk ma być gotowy na wtorkowe spotkanie wyjazdowe z SSC Napoli w Lidze Mistrzów . W Madrycie "Królewscy" wygrali 3:1.Real z dorobkiem 59 punktów obj±ł prowadzenie w tabeli, ale wieczorem Barcelona (57 pkt) podejmie Celtę Vigo. Jednak "Królewscy" maj± do rozegrania jeden zaległy mecz wła¶nie z Celt±.