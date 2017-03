MŚ w Lahti. Polska mistrzem świata w konkursie drużynowym. Przewaga jak wielkiej Austrii

Takie asy jak Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer, Wolfgang Loitzl i Andreas Kofler sprawiły, że przez lata konkursy drużynowe były trochę nudne. Austriacy zdobyli dwa złota M¦ 2005 (w Oberstdorfie rozegrano konkursy zespołowe i na skoczni normalnej, i na dużej), złoto M¦ 2007, 2009, dwa złota M¦ 2011 (w Oslo też drużyny rywalizowały na obu obiektach) i złoto M¦ 2013. Na igrzyskach olimpijskich wygrywali w 2006 roku w Turynie i w 2010 roku w Vancouver. W Kanadzie osi±gnęli rekordow± przewagę 72,1 pkt nad Niemcami, którzy zdobyli srebro.Porównania z takim nokautem nie wytrzyma żaden wynik . Ale 25,7 pkt przewagi Polaków nad Norwegami to największa różnica między złotym i srebrnym medalist± wielkiej imprezy od sze¶ciu lat. Więcej - 43,6 pkt - w 2011 roku w drugim konkursie w Oslo (na skoczni dużej) uzyskali Austriacy (i to w jednej serii, bo drug± odwołano).Różnica 25,7 pkt to około 14 metrów przewagi. Piotr Żyła (indywidualnie miał ósmy wynik), Dawid Kubacki (11. rezultat), Maciej Kot (pi±ta nota) i Kamil Stoch (druga lokata w takim zestawieniu) wygrali na luzie, prowadzili od pierwszego do ósmego skoku.Po takim zwycięstwie drużynie Stefana Horngachera można życzyć , by przez lata dominowali tak, jak niedawno robili to rodacy trenera. Nierealne, bo nie mamy i tak znakomitego systemu, i tylu trenuj±cych zawodników? Pewnie tak. Ale skoro wła¶nie zostali¶my dopiero pi±tym w historii krajem z drużyn± mistrzów ¶wiata w skokach (po Austrii, Finlandii, Norwegii Niemczech ), to za rok zostańmy pi±tym (po Finlandii, Niemczech, Japonii i Austrii) krajem z drużyn± mistrzów olimpijskich. Patrz±c na tempo rozwoju naszej ekipy pod wodz± Horngachera, to cel jak najbardziej realny.