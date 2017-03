Wrocław Open. Michał Przysiężny zagra w finale. Wielki sukces Polaka

- Grałem z nim dwa razy, dwa razy wygrałem i liczę, że jutro też zwyciężę - powiedział o czekaj±cym go pojedynku z Halysem Przysiężny (407. ATP) po pi±tkowym ćwierćfinale. Głogowianin, który w głównym turnieju Wrocław Open zagrał dzięki tzw. dzikiej karcie, wygrał po raz trzeci, ale wygrana nie przyszła wcale łatwo.Spotkanie było bardzo wyrównane i w pierwszym secie nie udało się żadnemu z zawodników przełamać rywala. Polak, podobnie jak we wcze¶niejszych meczach, ¶wietnie serwował, co dawało mu wiele cennych punktów. W pierwszej partii zanotował 16 asów, przy siedmiu Halysa (159. ATP). Tie-break zacz±ł się od serwisu Francuza, ale punkt zdobył Polak i już nie oddał prowadzenia.Drugi set wygl±dał podobnie i długo żaden z tenisistów nie potrafił przełamać podania przeciwnika. Aż do stanu 6:5. Wówczas Przysiężny zdobył trzy punkty przy podaniu Halysa i był o krok od zwycięstwa. Dwie pierwsze piłki meczowe Francuz obronił i wydawało się, że zdoła odrobić straty. Trzeciej jednak się nie udało i wypełniona niemal do ostatniego miejsca hala Orbita eksplodowała rado¶ci±.To historyczny sukces, bo jeszcze nigdy wcze¶niej nie udało się żadnemu Polakowi awansować do finału wrocławskiego challengera. Najlepszy do tej pory wynik osi±gn±ł Łukasz Kubot, który w 2006 roku dotarł do półfinału.- Zapraszam wszystkich na finał i obiecuję, że go wygram - powiedział krótko po spotkaniu u¶miechnięty Przysiężny.W drugim półfinale zmierzyli się rozstawiony z numerem pierwszym Francuz Paul-Henri Mathieu (99. ATP) i Austriak Jurgen Melzer (203. ATP), który w drugiej rundzie wyeliminował Jerzego Janowicza. W pierwszym secie żadnemu z zawodników nie udało się przełamać serwisu rywala i o wyniku decydował tie-break. Więcej opanowania zachował Austriak i wygrał 7-4. Druga odsłona meczu była już zupełnie inna. Francuz zacz±ł seryjnie popełniać błędy, co graj±cy konsekwentnie Melzer bezlito¶nie wykorzystał i seta wygrał pewnie 6:1.Jurgen Melzer (Austria) - Paul-Henri Mathieu ( Francja , 1) 7:6 (7-4), 6:1Michał Przysiężny (Polska) - Quentin Halys (Francja) 7:6 (7-3), 7:5