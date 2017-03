Ekstraklasa. Cracovia - Arka. Sędzia nie uznał prawidłowego gola dla Cracovii

Zespoły, które zmierzyły się w Krakowie znajduj± się w dolnej połówce tabeli, ale ich celem jest znalezienie się po zakończeniu sezonu zasadniczego w pierwszej ósemce. Od pocz±tku spotkania czę¶ciej atakowali będ±cy w gorszej sytuacji w tabeli gospodarze.Ich akcje były do¶ć chaotyczne i brakowało im wykończenia, ale od 11. minuty powinni prowadzić. Prawidłowo zdobytej bramki nie uznał jednak arbiter spotkania. Paweł Gil i jego asystenci nie dostrzegli, że piłka po strzale z dystansu Budzińskiego i odbiciu się od poprzeczki całym obwodem przekroczyła linię bramkow±, co potwierdziły telewizyjne powtórki.W odpowiedzi groĽnie z rzutu wolnego uderzał Dominik Hofbauer, lecz strzał Austriaka obronił Grzegorz Sandomierski. PóĽniej znów czę¶ciej przy piłce byli podopieczni trenera Jacka Zielińskiego, ale w bramkę nie mogli trafić kolejno Brazylijczyk Deleu, Krzysztof Pi±tek i Jaroslav Mihalik.Tuż przed przerw± skuteczniejsi okazali się go¶cie. W 42. min po podaniu Mateusza Szwocha sam na sam z bramkarzem Cracovii znalazł się Przemysław Trytko. Napastnik pokonał Sandomierskiego płaskim strzałem między nogami i był to jego pierwszy gol po powrocie zim± do ekstraklasy.Po zmianie stron piłkarze Cracovii z animuszem ruszyli do ataku. Powodzenia nie przyniosły uderzenia Mateusza Cetnarskiego, Pi±tka i Tomasa Vetsenickiego, ale humory miejscowych kibiców w 55. min poprawił Mihalik. Słowak swoje debiutanckie trafienie w polskiej ekstraklasie zaliczył po strzale głow± po dobrym do¶rodkowaniu Deleu.W dalszej czę¶ci meczu gra się wyrównała. W końcówce najbliżej zdobycia zwycięskiej bramki dla jednej i drugiej drużyny byli Cetnarski oraz Szwoch. Spotkanie zakończyło się jednak podziałem punktów, dzięki czemu ekipa z Gdyni utrzymała czteropunktow± przewagę nad Cracovi±.Bramki: 0:1 Przemysław Trytko (42), 1:1 Jaroslav Mihalik (55-głow±).Żółta kartka - Arka Gdynia : Adam Marciniak, Mateusz Szwoch.Sędzia: Paweł Gil ( Lublin ). Widzów 9 255.Cracovia Kraków: Grzegorz Sandomierski - Diego Ferraresso (46. Tomas Vestenicky), Hubert Woł±kiewicz, Piotr Malarczyk (69. Piotr Polczak), Deleu - Jakub Wójcicki, Damian D±browski, Marcin Budziński, Sebastian Steblecki (46. Mateusz Cetnarski), Jaroslav Mihalik - Krzysztof Pi±tek.Arka Gdynia: Konrad Jałocha - Tadeusz Socha, Przemysław Stolc, Michał Marcjanik, Adam Marciniak - Marcus Vinicius, Yannick Kakoko (63. Michał Nalepa), Dominik Hofbauer, Mateusz Szwoch, Dariusz Formella (71. Miroslav Bożok) - Przemysław Trytko (57. Rafał Siemaszko)