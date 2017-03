MŚ w Lahti. Media: Królowa Bjoergen i norweski sabotaż

"Jest historyczne, ponieważ nigdy wcze¶niej Norwegia nie zdobyła wszystkich złotych medali w kobiecych biegach narciarskich podczas mistrzostw ¶wiata. Na sze¶ć konkurencji Norweżki wygrały wszystkie, a Bjoergen udowodniła, że jest prawdziw± i jedyn± królow± nart" - skomentował kanał norweskiej telewizji NRK."Nawet pod nieobecno¶ć największej faworytki, zdyskwalifikowanej na 13 miesięcy za doping Therese Johaug norweskie biegaczki totalnie zdominowały te M¦" - ocenił kanał TV2.Dla Bjoergen był to 18. złoty medal mistrzostw ¶wiata w karierze."Bior±c pod uwagę, że ma jeszcze w domu w swojej szafce pięć srebrnych i trzy br±zowe oraz dziesięć medali olimpijskich, w tym sze¶ć złotych, to chyba nigdy w przyszło¶ci już nie pojawi się zawodniczka tej klasy w tej dyscyplinie" - skomentował dziennik "Verdens Gang".Gazeta napisała o weterance i starszej pani Bjoergen, że "za dwa tygodnie skończy 37 lat i po przerwie macierzyńskiej oraz kilkumiesięcznej walce z kontuzjami biodra i miednicy byli tacy, którzy w±tpili w jej powrót do wielkiego sportu , lecz jak widać sprawia wrażenie wci±ż nienasyconej. Teraz chyba nikt już nie ma w±tpliwo¶ci, że za 342 dni pojawi się na otwarciu zimowych igrzysk olimpijskich w Pyeonchangu i to w roli głównej".Norweżki zajęły w sobotę cztery pierwsze miejsca, ale zdaniem szwedzkich mediów norweskie podium nie było takie oczywiste, ponieważ w walce o medal i to złoty liczyła się prawie do końca Szwedka Charlotte Kalla.Dziennik "Aftonbladet" ocenił, że na ostatnim podbiegu, kiedy biegaczki zajmowały już pozycje do ostatecznej rozgrywki "wyj±tkowo silna tego dnia Kalla" złamała kijek po nadepnięciu Heidi Weng i jej szanse zostały "w oka mgnieniu pogrzebane"."Expressen" stwierdził dosadnie, że był to "norweski sabotaż", ponieważ Weng "zrobiła to już raz wcze¶niej podczas biegu, lecz wtedy nie udało się jej złamać kijka Kalli".Szwedzka telewizja SVT po biegu wielokrotnie powtarzała to "fatalne" ujęcie i jej komentator, jeden z najbardziej znanych szwedzkich dziennikarzy sportowych, Anders Blomqvist stwierdził "bez żadnych w±tpliwo¶ci", że gdyby nie feralny kijek to walka o złoto rozegrałby się pomiędzy Bjoergen i Kall±, a Weng "chociaż najprawdopodobniej przypadkiem, to bezlito¶nie zabiła t± możliwo¶ć"."Byli¶my ¶wiadkami miażdż±cej norweskiej dominacji, a nieprawdopodobnie silna Bjoergen zdobywaj±c swoje czwarte złoto w tych mistrzostwach tylko potwierdziła, że od lat prowadzi medalow± hurtownię i że swojej działalno¶ci jeszcze nie zakończyła" - skomentowała fińska telewizja YLE.