Premier League. Remis Manchesteru United z Bournemouth, doskonały mecz Artura Boruca

Artur Boruc has had busy day at Old Trafford this afternoon.



7 shots on target faced

6 saved

1 penalty saved



Strong performance. pic.twitter.com/vsVkSFpJQn — Squawka Football (@Squawka) March 4, 2017

Skandaliczne sceny na Old Trafford!

Boruc zatrzymał Ibrahimovicia!

Mecz na Old Trafford rozpocz±ł się od zdecydowanych ataków gospodarzy. Bournemouth tylko doskonałym interwencjom polskiego bramkarza zawdzięczało to, że do 23. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis.Wtedy jednak Boruc nie miał już nic do powiedzenia. Z dystansu uderzał Antonio Valencia, a w polu karnym tor lotu piłki kompletnie zmienił Marcos Rojo. Chociaż gospodarze mocno naciskali i kreowali kolejne sytuacje bramkowe, to go¶cie doprowadzili do wyrównania. Po faulu Phila Jonesa sędzia podyktował rzut karny, który w 40. minucie na gola pewnie zamienił Joshua King.Druga połowa to całkowita dominacja gospodarzy. United atakowali, napierali, uderzali na bramkę Boruca, ale ten w dokonywał niemal cudów. W 72. minucie polski bramkarz obronił rzut karny wykonywany przez Zlatana Ibrahimovicia.Po 26 kolejkach Premier League Manchester United zajmuje szóste miejsce w tabeli i do prowadz±cej Chelsea traci aż 14 punktów. Kolejne spotkanie "Czerwone Diabły" rozegraj± w czwartek, kiedy w Lidze Europy zmierz± się z rosyjskim Rostowem.Nadepnięcie na głowę, łokieć na twarz! W meczu Manchesteru United z Bournemouth doszło do skandalicznych scen, a sędzia nawet nie zareagował!Co za interwencja! Artur Boruc obronił rzut karny Zlatana Ibrahimovicia i uratował Bournemouth!