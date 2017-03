Kolarstwo. Michał Kwiatkowski wygrał Strade Bianche. Niewiadoma druga

Wygrana Kwiatkowskiego to jego pierwszy duży sukces po przej¶ciu do uchodz±cej za najlepsz± na ¶wiecie grupy Sky. Je¶li chodzi o Strade Bianche, to triumfował w nim już w 2014 roku. Wtedy wyprzedził Petera Sagana i Alejandra Valverde. Teraz mistrz ¶wiata z 2014 roku pokonał mistrza olimpijskiego z Rio de Janeiro Grega van Avermaeta i innego Belga, Tima Wellensa.Kwiatkowski finiszował w ¶wietnym stylu, po samotnej akcji w końcówce.W rywalizacji pań, która jest rozgrywana od 2015 roku, po raz drugi z rzędu drugie miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma. Polka przegrała tylko o dwie sekundy z Elis± Longo Borghini. Trzecia była Elizabeth Deignan.