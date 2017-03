Holenderski trener krytykuje Łukasza Teodorczyka: Znam lepszego napastnika w lidze beligijskiej

Holenderski szkoleniowiec Aad de Mos w do¶ć ostrych słowach wypowiedział się na temat polskiego napastnika, który jest najlepszym strzelcem Anderlechtu i najskuteczniejszym zawodnikiem Jupiler Pro League (18 goli w 26 meczach).- To, że kto¶ jest liderem klasyfikacji strzelców, nie znaczy, że jest najlepszym napastnikiem w lidze - powiedział Aad de Mos. - Dla najlepszy jest Mbaye Leye [34-letni zawodnik SV Zulte Waregem]. Dajcie go do Anderlechtu, a może strzeli pięć goli więcej - dodał 70-letni szkoleniowiec, który w przeszło¶ci prowadził takie kluby jak Ajax, PSV, Werder czy wła¶nie Anderlecht.De Mosowi szybko odpowiedział Bram Nuytinck, obrońca Anderlechtu. - Leye jest najlepszym napastnikiem w Belgii ? OK, to zdanie trenera. Ja się z nim nie zgadzam. Dla mnie tym napastnikiem jest Teodorczyk - odparł 26-letni Holender.De Mos zaatakował też Teodorczyka za to, że ten nie pojawił się na gali plebiscytu " Het Laatste Nieuws ": - Jego nieobecno¶ć na gali Złotego Buta jest niegodna takiego klubu jak Anderlecht. Ale dopóki będzie strzelał gole, to pewnie dla wielu jego takie zachowanie będzie akceptowalne - powiedział.- To krzykn±ł w szatni, to z kim¶ zażartował. Jak wchodził w sparingach na te połówki, to było widać, że to stary, dobry Artur - mówi Sławomir Peszko, który specjalnie dla Sport.pl komentuje decyzję Artura Boruca o rezygnacji z gry w kadrze.Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej nie wyklucza, że podczas przyszłorocznych mistrzostw ¶wiata w Rosji sędziowie będ± mogli korzystać z powtórek wideo - zapowiedział prezydent FIFA Gianni Infantino.Szansę na pierwszy od 21 grudnia występ w lidze francuskiej w sobotę mieć będzie Grzegorz Krychowiak. Reprezentant Polski znalazł się w kadrze PSG na mecz z AS Nancy.Dobra pierwsza połowa, słabsza druga. Ale jest zwycięstwo, drugie w tym roku. W pi±tek Legia Warszawa pokonała na wyjeĽdzie Zagłębie Lubin 3:1.