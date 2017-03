Premier League. Skandaliczne zachowanie Zlatana Ibrahimovicia i Tyrone'a Mingsa

Zlatan Ibrahimovic vs Tyrone Mings:



Między oboma piłkarzami iskrzyło od pocz±tku spotkania. Ich pojedynki były wyj±tkowo twarde, ale to co stało się pod koniec pierwszej połowy przeszło wszelkie wyobrażenia o piłkarskim starciu.Najpierw fatalnie zachował się Mings. Obrońca Bournemouth najpierw zatrzymał Ibrahimovicia, a póĽniej, przy próbie przeskoczenia go, z premedytacj± nadepn±ł na jego głowę.Kilka chwil póĽniej doszło do rewanżu. Gospodarze wykonywali rzut rożny, a Ibrahimović w pojedynku główkowym z Mingsem z premedytacj± uderzył go łokciem w twarz.Co bardziej szokuj±ce, obaj zawodnicy nie zostali ukarani przez sędziego. Ibrahimović jeszcze przed uderzeniem przeciwnika zobaczył żółt± kartkę za inne przewinienie. Spraw± i zachowaniem piłkarzy z pewno¶ci± zajmie się angielska federacja, która ma możliwo¶ć zawieszenia obu graczy.Relacja na żywo ze spotkania pod tym linkiem