MŚ w Lahti. Polska najmocniejsza. Czy również w godzinie próby?

Czołówka Pucharu Narodów po 24 z 33 konkursów P¦ w bież±cym sezonie wygl±da tak:1. Polska 4383 pkt2. Austria, strata 434 pkt3. Niemcy -4524. Słowenia -16435. Norwegia -1708Polscy skoczkowie twierdz±, że wszystkie wymienione zespoły w sobotę będ± się liczyć w walce o medale M¦ w Lahti. Jedynym, który ma odwagę powiedzieć o marzeniu o złocie jest Kot.Ale to marzenie musi być w głowie każdego z czterech skoczków Stefana Horngachera. Polska 12, Austria 6, Niemcy 5, Norwegia 2, Słowenia 1 - to liczby konkursów, w których dany zespół wypadał najlepiej wła¶nie jako zespół. Polska "czwórka" w prawie połowie zawodów tego sezonu - licz±c 24 konkursy P¦ i oba indywidualne M¦ w Lahti - była najlepsza. Żyła, Kubacki, Kot i Stoch takich danych na pewno nie zbieraj±, nie analizuj± konkursu po konkursie, by dodać sobie animuszu. Raz, że s± skoncentrowani na dobrym skakaniu, a nie na liczeniu, dwa - że upewniać się co do swojej formy nie musz±. Czuj±, że s± najlepsi, w głowach maj± mnóstwo udanych startów. Również w Lahti przekonali się, że najmocniejsi s± jako drużyna. Indywidualnie w dwóch konkursach wyskakali "tylko" br±z Żyły, ale zsumowanie wyników drużyn pokazuje, że na skoczni dużej to oni byli najlepsi, a na normalnej ust±pili tylko Niemcom.Oczywi¶cie liczby w sobotę nie skocz±. Norwegowie, którzy sezon maj± wyraĽnie gorszy, w czwartek pokazali duż± zwyżkę formy. Jako drużyna zebrali tylko 6,1 pkt mniej od naszej "czwórki", teraz uchodz± za kandydatów do srebra, przed Niemcami i Austriakami, którzy cały sezon maj± przecież bardziej udany.Statystyki warto przytaczać po to, by pokazać, że nasi skoczkowie sumiennie pracuj± na nagrodę, na pierwsze w historii polskich skoków złoto w drużynie. Ale czy zawodnicy Horngachera je wywalcz±? Pogoda ma być sprawiedliwa, forma jest, decydować powinna odporno¶ć psychiczna.1. Kuusamo - Niemcy2. Kuusamo - Austria3. Klingenthal (drużynówka) - Polska (41,5 pkt przewagi nad drugimi Niemcami)4. Klingenthal - Polska5. Lillehammer - Polska6. Lillehammer - Polska7. Engelberg - Austria