MŚ w Lahti. Polacy mocni jak nigdy, a rywale - z problemami jak rzadko. Ale żeby wygrać, trzeba odganiać te myśli, póki się konkurs nie skończy

Jedyny niezdobyty szczyt

Tylko Polska i Austria z samymi medalistami

Horngacher - mistrz drużynówek

Bezkrólewie po wielkiej Austrii

"Pssst" - Adam Małysz macha rękami, słysz±c "złoto". Stefan Horngacher mówi raczej "szansa" niż "medal". Piotr Żyła - że trzeba robić swoje. Kamil Stoch nie znosi wieszania medali na szyjach przed startem. Ale każdy z nich wie to, czego tylko Maciej Kot nie obawiał się powiedzieć gło¶no: że w sobotni wieczór na placu medalowym w centrum Lahti może być słychać Mazurka D±browskiego. Pierwszy raz tutaj. I podczas ostatniej ceremonii M¦ na placu, bo ta finałowa, po biegu mężczyzn na 50 km, będzie na stadionie.Lahti 2017 już prawie minęło. Raczej na smutno, poza niesamowitym wieczorem Piotra Żyły. Kończ± się pierwsze od 10 lat mistrzostwa bez polskiego medalu w biegach, pierwsze mistrzostwa, w których Justyna Kowalczyk nawet nie czekała na finałowy bieg na trzydziestkę, bo nie było sensu męczyć się stylem łyżwowym. Kończy się Lahti niedosytu, mnóstwa pytań o przyszło¶ć polskich biegów i dyskusji o notach i wietrze w skokach. Ale najważniejsze ci±gle przed nami.To jest jedyny naprawdę ważny narciarski szczyt niezdobyty jeszcze przez polskich skoczków. I pierwszy raz, gdy to oni przed atakiem na ten szczyt s± faworytami. Przyjad± na skocznię Salpausselka wiedz±c, ile za nimi przemawia. Z trzech drużynowych konkursów Pucharu ¦wiata w tym sezonie wygrali dwa, w jednym ust±pili tylko Niemcom. Nawet w tym Lahti 2017, pod znakiem niedosytu, byli najmocniejsz± reprezentacj± w konkursie indywidualnym na dużej skoczni, drug± najmocniejsz± na normalnej. Prowadz± w Pucharze Narodów. S± grup± wyrównan± jak nigdy. Od kiedy Dawid Kubacki wskoczył na wyższy poziom - bez słabego punktu. I bez wyraĽnego lidera. To lepsza sytuacja niż w igrzyskach w Soczi, gdzie zbyt wiele było przed konkursem na barkach nieziemskiego wtedy Stocha i medal uciekł.Tylko Polska ma w składzie dwóch skoczków, którzy wygrywali konkursy w 2017. Rywale po jednym: Austriacy Stefana Krafta, Niemcy Andreasa Wellingera, Słoweńcy Petera Prevca, Norwegowie Daniela Andre Tande. Tylko Polacy i Austriacy wystawi± dzi¶ drużynę złożon± w komplecie ze skoczków, którzy zdobywali już drużynowo medale M¦. Kolejno: Żyła, Kubacki, Kot, Stoch. Hayboeck, Fettner, Schlierenzauer, Kraft. Dla porównania: u Niemców pozbawionych kontuzjowanego Severina Freunda tylko Richard Freitag zdobył już drużynowy medal M¦, a Andreas Wellinger - drużynowy w igrzyskach. Norwegom, mistrzom sprzed dwóch lat, drużynie której w ostatnich siedmiu mistrzostwach ¶wiata tylko raz zabrakło na podium, został z medalistów jedynie Anders Fannemel. Słoweńcy będ± mieli trzech br±zowych medalistów z 2011: Petera Prevca, Jerneja Damjana, Jurija Tepesa. Ale lista słoweńskich problemów jest jeszcze dłuższa. Domen Prevc trenuje już w Planicy, a nie w Lahti, i to biegi na nartach, bo od skakania ma na razie odpocz±ć. Tepes i Anze Lanisek nie awansowali do drugiej serii na dużej skoczni. Peter Prevc w przeddzień konkursu indywidualnego "obudził wspomnienie złotego orła", jak napisała jedna ze słoweńskich gazet. Ale skończyło się dziewi±tym miejscem. Choć akurat bardzo dalekie skoki Prevca w drużynówce s± bardzo prawdopodobne, tak było w Zakopanem, gdzie nie dał rady w konkursie indywidualnym, ale w drużynówce latał najdalej.Dla Polaków to idealny moment: już s± ¶wiadomi swojej wielkiej drużynowej siły, ale jeszcze nie syci. Po turbulencjach w kadrze w ostatnich dwóch sezonach znów s± zgran± grup±, jak wtedy gdy w 2013 w Predazzo pierwszy raz pisali¶my o czterech muszkieterach. S± wpatrzeni w nowego trenera, a nie ma na wieży trenerskiej nikogo kto znałby chemię konkursów drużynowych lepiej niż Stefan Horngacher. Był z drużyn± mistrzem ¶wiata z 1991 roku, br±zowym medalist± z 1993, 1999, 2001 (z Lahti), br±zowym z igrzysk w 1994 i 1998. Jako asystent trenera zdobył złoto igrzysk w Soczi z Niemcami i wywalczył z nimi srebny medal w Val di Fiemme. Nawet trener Austriaków Heinz Kuttin, choć był lepszym skoczkiem od Horngachera, nie zdobył tak wiele z drużyn±. A trenerzy Niemców i Norwegów Werner Schuster i Alexander Stoeckl byli zbyt przeciętnymi skoczkami, by mieć miejsce w medalowych drużynach Austrii.Czterech austriackich trenerów, ich cztery drużyny, góruj±ce nad reszt± (skoczkowie z drużyn Polski, Austrii, Niemiec i Norwegii zajęli w konkursie indywidualnym 16 miejsc w czołowej dwudziestce). Tylko trzy medale do wzięcia. I bezkrólewie w drużynowych skokach po tym, jak skończyły się lata rz±dów wielkiej Austrii (złotej w M¦ na dużej skoczni i igrzyskach nieprzerwanie od 2005 do 2013). W Soczi 2014 wygrali Niemcy. W Falun 2015 Norwegowie. Jak będzie w Lahti 2017? Wiele o sile Polaków wiemy, poza najważniejszym: jak poradz± sobie z byciem faworytem. I czy będ± w stanie odgonić te my¶li - Teraz albo nigdy . Muszę. Dla kraju i kolegów - od których uwolnić się w drużynówkach najtrudniej, a które już tyle razy str±cały w takich konkursach kandydatów do zwycięstwa.