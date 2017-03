MŚ w Lahti. Bukmacherzy zgodni: Polska wygra konkurs drużynowy

Dwa dni temu na skoczni HS130 w Lahti rozegrano konkurs indywidualny. Wygrał go Stefan Kraft, drugie miejsce zaj±ł Andreas Wellinger, trzeci był Piotr Żyła. W nieoficjalnej klasyfikacji drużynowej najlepsza była Polska. Trzeci Żyła, Kot, który zaj±ł szóst± pozycję, Stoch maj±cy siódmy wynik i Kubacki, który uplasował się na ósmym miejscu, zgromadzili w sumie 1072,2 pkt. Na porównywalnym poziomie skakali jeszcze tylko Norwegowie. Anders Fannemel, Johann Andre Forfang, Daniel Ander Tande i Andreas Stjernen zgromadzili w sumie 1066,1 pkt. O wiele słabiej zespołowo wypadli maj±cy w swych szeregach mistrza ¶wiata Austriacy (1009,5 pkt) oraz maj±cy wicemistrza ¶wiata Niemcy (1018,9 pkt).Bukmacherzy przeanalizowali wyniki z czwartku i typuj±, że Niemcy z Austriakami powalcz± o br±z, ewentualnie że Niemcy mog± zagrozić Norwegom. Polska według firm legalnie działaj±cych na naszym rynku będzie poza zasięgiem wszystkich rywali.Bukmacher Fortuna wystawia kurs 1,65 na zwycięstwo naszego zespołu, przy kursach 3,75 na triumf Norwegów, 4,5 na złoto dla Niemców i 5,5 na wygran± Austriaków. Tylko 65 gorszy zysku na każdej złotówce postawionej na Polskę proponuje też Totolotek . Ten bukmacher na Norwegię wystawia kurs 3,60, na ekipę Niemiec 4,5, a na Austrię 5,5. STS na złoto dla podopiecznych Stefana Horngachera proponuje kurs 1,70. Za każd± złotówkę postawion± na Norwegów w przypadku ich zwycięstwa ten bukmacher również wypłaci 3,75 zł. Kursy na zwycięstwo Niemców i Austriaków wynosz± odpowiednio 4,75 i 6.W konkursie zobaczymy 12 drużyn startuj±cych w kolejno¶ci: Kazachstan, USA, Szwajcaria, Finlandia, Czechy, Japonia, Rosja, Norwegia , Słowenia, Niemcy, Austria, Polska. Do drugiej serii awansuje osiem najlepszych zespołów. W polskim będ± skakać kolejno: Żyła, Kubacki, Kot i Stoch.W takim składzie nasza ekipa startowała we wszystkich drużynowych konkursach bież±cego sezonu Pucharu ¦wiata. W Klingenthal i Willingen Polska wygrała, w Zakopanem była druga, nieznacznie (o 5,1 pkt) ustępuj±c Niemcom.