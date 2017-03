Piękny gest Michała Pazdana. Obrońca Legii Warszawa pomaga piłkarzowi Lecha Poznań

Dla Michała Pazdana podziały klubowe nie maj± znaczenia. Obrońca Legii zaangażował się w pomoc dla Sebastiana Herkta, młodego zawodnika Lecha Poznań, któremu kilka tygodni temu spłonęło mieszkanie Pazdan na Facebooku wystawił na aukcję swoj± koszulkę z reprezentacji Polski. - To koszulka z prywatnej kolekcji, z autografem. Zacznijmy od 200 zł i zobaczmy, do czego dojdziemy. Licytację skończymy w sobotę, zapraszamy do udziału w komentarzach - wyja¶nił legionista.Fani docenili gest Pazdana, bardzo szybko zaczęli podbijać stawkę. Na ten moment (4 marca, godz. 12) najwyższa oferta wynosi 5 tys. zł.Herkt jest zawodnikiem drużyny juniorów starszych Lecha. Kilka tygodni temu spłonęło mieszkanie, w którym młody piłkarz Kolejorza mieszkał razem z mam±. Sebastianowi i jego mamie na szczę¶cie nic się nie stało, jednak w pożarze stracili cały swój dobytek.Trzy wiosenne kolejki wystarczyły Lechowi Poznań, by wskoczyć na podium ligowej tabeli. Styl gry podopiecznych Nenada Bjelica każe upatrywać w Kolejorzu jednego z kandydatów do mistrzostwa.Dobra pierwsza połowa, słabsza druga. Ale jest zwycięstwo, drugie w tym roku. W pi±tek Legia Warszawa pokonała na wyjeĽdzie Zagłębie Lubin 3:1.