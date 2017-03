Turniej ATP w Sao Paulo. Bezpańskie psy ponownie będą podawać piłki

Wszystkie sze¶ć psów, które wyst±pi± w sobotę i w niedzielę w nietypowej roli - Cindy, Nanda, Pretinha, Mia, Arlete i Ovelha - czekaj± na znalezienie nowego domu. Poprzednia edycja zakończyła się sukcesem - cztery czworonogi, które pracowały przy imprezie w poprzednim sezonie, po turnieju zostały adoptowane.- To psy, które maj± za sob± ciężkie przeżycia. Chcemy się jednak skupić nie na przeszło¶ci, ale na udowodnieniu, że niezależnie od tego, co je spotkało dotychczas, mog± być wspaniałymi kompanami teraz i w przyszło¶ci. Nieważne, sk±d pochodz± i ile maj± lat. Gdy s± kochane i karmione, to można się z nimi bawić i uczyć ich nowych rzeczy - podkre¶liła organizatorka akcji Madalena Spinazzola.