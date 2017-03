MŚ w Lahti. Będzie pogoda dla polskiej drużyny

Po fatalnej pogodowo ¶rodzie kibice skoków obawiali się, że w Lahti wyniki dwóch z trzech konkursów nie będ± sprawiedliwe. Na skoczni normalnej skakano w ładnej, zimowej scenerii, a w dniu kwalifikacji do zawodów na obiekcie dużym ogl±dali¶my i wiatr gasz±cy zawodników, i padaj±cy deszcz, który w końcu zmienił się w ¶nieg hamuj±cy skoczków na rozbiegu. Na szczę¶cie kapry¶na aura typowa dla skoków w Finlandii dokuczała wszystkim tylko wtedy. W czwartek konkurs udało się przeprowadzić w warunkach w miarę sprawiedliwych. I Polacy znów pokazali, jak s± mocni. Na skoczni HS 100 Stoch był czwarty, Kot pi±ty, Kubacki ósmy, a Żyła 19. Na HS 130 było jeszcze lepiej - Żyła zdobył br±zowy medal, Kot uplasował się na miejscu szóstym, Stoch na siódmym, a Kubacki ponownie na ósmym.W nieoficjalnej klasyfikacji drużynowej nasza "czwórka" była najlepsza. Podopieczni Stefana Horngachera zgromadzili w sumie 1072,2 pkt. Na ich poziomie skakali jeszcze tylko Norwegowie, którzy do spółki uzyskali 1066,1 pkt. Niemcy i Austriacy, typowani dot±d na głównych rywali Polski w walce o złoto, wypadli wyraĽnie słabiej - zgromadzili odpowiednio 1018,9 i 1009,5 pkt.W sobotę te cztery drużyny powinny walczyć o medale. Fiński Instytut Meteorologii przekonuje, że na ostateczne rozstrzygnięcia nie powinna wpłyn±ć pogoda . W południe w Lahti wiało z prędko¶ci± do 2 m/s, a w porze konkursu wiatr ma jeszcze osłabn±ć, podmuchy nie powinny przekraczać 1,3 m/s. Szansa na opady jest oceniana na 15 procent podczas pierwszej serii i na tylko 5 proc. w trakcie rundy finałowej. Skoczkom nie powinien też w żaden sposób przeszkodzić czterostopniowy mróz.Dobra pogoda to dla polskiej drużyny dobra wiadomo¶ć. Mocni zawsze chc± skakać w sprawiedliwych warunkach. A my tej zimy jeste¶my na razie najmocniejsi. Zespół Horngachera prowadzi w klasyfikacji Pucharu Narodów, a z trzech "drużynówek" rozegranych w Pucharze ¦wiata wygrał dwie i raz zaj±ł drugie miejsce.