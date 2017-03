NHL. Dwie bramki Jewgienija Małkina w jego 700. meczu

Małkin dodatkowo tego dnia zanotował też asystę. - Każda bramka cieszy. To była dobra noc dla mnie i dla zespołu - zaznaczył Rosjanin, który w bież±cych rozgrywkach zdobył 28 bramek.Cał± karierę w NHL broni on barw "Pingwinów", z którymi zwi±zał się od sezonu 2006/07. W czasie lokautu w sezonie 2012/13 występował w swoim dawnym klubie Metallurg Magnitogorsk w Kontynentalnej Hokejowej Lidze (KHL).W pi±tek debiut w ekipie gospodarzy zanotował Mark Streit, który raz wpisał się na listę strzelców. 39-letni Szwajcar od 2013 roku był hokeist± Philadelphia Flyers. W ¶rodę został zawodnikiem Lightning, sk±d od razu został przekazany do ...drużyny z Pittsburgha.Autorami pozostałych bramek dla gospodarzy byli Justin Schultz i Tom Kuhnhackl. "Pingwiny" dwa wcze¶niejsze mecze ligowe przegrały.Gole dla go¶ci zdobyli Adam Erne i Nikita Kuczerow.Penguins zajmuj± trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej, drużyna z Tampy jest 12.