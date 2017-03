Na nowym stadionie Widzewa bez kibiców? To nie żart. Policja nie chce wydać zgody

Wydaje się to wręcz nieprawdopodobne, a jednak jest prawdziwe... Nowoczesny obiekt Widzewa, spełniaj±cy wszystkie, nawet najsurowsze normy UEFA dla swojej klasy, nie przeszedł weryfikacji. Wci±ż nie wiadomo, czy policja zgodzi się na rozgrywanie meczów przy pełnych trybunach - informuje łódĽ.wyborcza.pl Na razie policja zezwolenia nie wydała. Znalazła uchybienia. Wskazała m.in., że brama o wysoko¶ci 2,5 m oddzielaj±c± kibiców miejscowych od przyjezdnych, jest niewystarczaj±ca. Że wał ziemny (na pograniczu parkingu od strony ul. Józefa) przed osuwaniem zabezpieczony jest tłuczniem, który może zostać użyty przez kibiców do rzucania zarówno w kibiców innej drużyny, jak i w pojazdy zaparkowane, przemieszczaj±ce się lub w służby realizuj±ce zabezpieczenie.Policja zwróciła także uwagę na wskazany przez organizatora parking dla kibiców przyjezdnych, który według o¶wiadczenia ma pojemno¶ć 30 pojazdów, co jest niewystarczaj±ce, bior±c pod uwagę pojemno¶ć sektora go¶ci (który liczy 907 miejsc).Poza tym miała zastrzeżenia do porz±dku wokół obiektu i koszy w jego ¶rodku, które powinny być przymocowane na stałe i mieć zamki uniemożliwiaj±ce - cytat - "wyjęcie wkładów".W spółce MAKiS [Miejska Arena Kultury i Sportu], która jest operatorem stadionu Widzewa, twierdz±, że postaraj± się poprawić usterki. Kłopot jedynie jest z parkingiem, bo nie ma gdzie go ulokować. - W poniedziałek zaprosiłem do siebie komendanta miejskiego policji, żeby rozwi±zać problem - powiedział "Wyborczej" Tomasz Trela.Widzew pierwszy mecz na nowym stadionie rozegra 18 marca (godz. 19.10). Przeciwnikiem będzie Motor Lubawa