Siatkówka. Stephane Antiga będzie trenerem Politechniki

Antiga to 41-letni Francuz, który w 2007 roku przyjechał do Polski, by grać w Skrze Bełchatów . W paĽdzierniku 2013 roku Polski Zwi±zek Piłki Siatkowej ogłosił, że Antiga zostanie szkoleniowcem naszej drużyny narodowej. Była to sensacyjna decyzja, bowiem wybrano czynnego jeszcze wtedy zawodnika, człowieka bez żadnego do¶wiadczenia w pracy trenerskiej. Antiga przej±ł kadrę w maju 2014 roku. Prowadził j± wspólnie ze swym rodakiem, Philippem Blainem, który wcze¶niej przez lata był szkoleniowiec kadry Francji . Pod wodz± tego duetu Polska zdobyła złoty medal M¦ w 2014 roku. Po igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro, w sierpniu ubiegłego roku, PZPS postanowił rozstać się z tymi szkoleniowcami. Odpadnięcie Polski w ćwierćfinale uznano za porażkę. W grudniu Antiga znalazł sobie now± pracę - został trenerem narodowej drużyny Kanady.Od pocz±tku było jasne, że pracę z zespołem z Ameryki Północnej Francuz będzie chciał ł±czyć z prac± w klubie, ponieważ Kanadyjczycy nie zaoferowali odpowiednio wysokich zarobków. Antiga wraz z rodzin± mieszka w Warszawie , propozycja Politechniki jest więc dla niego korzystna również z tego względu, że nie będzie musiał się przeprowadzać. Szefowie warszawskiego klubu chc± zbudować zespół na miarę czołówki rozgrywek. Obecnie drużyna prowadzona przez Jakuba Bednaruka zajmuje 11. miejsce w tabeli 16-zespołowej PlusLigi.Bednaruk prowadzi Politechnikę od 2010 roku, wcze¶niej - w latach 2004-2005 i 2009-2010 był jej zawodnikiem. Pod jego okiem w Warszawie rozwinęło się wielu młodych graczy, którzy trafiali póĽniej do mocniejszych klubów. Bednarukowi nigdy nie zapewniono na tyle mocnej kadry, by walczył o medale. Ciekawe czy tak± dostanie Antiga.Oficjalnego potwierdzenia zatrudnienia Francuza jeszcze nie ma. - Wszelkie decyzje będziemy ogłaszać po zakończeniu sezonu - mówi prezes klubu Jolanta Dolecka na łamach "Przegl±du Sportowego" » . O sprawie rozmawiać nie chce również Antiga. - Pozostawiam to bez komentarza - mówi.