Ekstraklasa. Miroslav Radović rekordzistą polskiej ligi

Przed tygodniem w spotkaniu z Bruk-Betem Termalic± Nieciecza Radović wyrównał wynik Słowaka, Pavola Stano. Występuj±c przeciwko Zagłębiu Serb poprawił wynik piłkarza, który w przeszło¶ci występował wła¶nie w Niecieczy oraz Polonii Bytom, Jagiellonii Białystok , Koronie Kielce i Podbeskidziu Bielsko-Biała.Radović trafił do Legii w 2006 roku z Partizana Belgrad. Od tamtej pory, przy Łazienkowskiej nie grał jedynie przez półtora roku, które spędził w chińskim Hebei China Fortune, Olimpiji Lublana oraz Partizanie. 33-letni Serb w 244. meczach ekstraklasy strzelił 62 gole, co czyni go również najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii ligi.