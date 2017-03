NBA. Rekordowe 25 "trójek" Cavaliers, kolejny popis Westbrooka

Możliwo¶ć rzucania "trójek" wprowadzono w sezonie 1979/80. Poprzedni rekord sezonu zasadniczego - 24 trafień - ustanowili 16 grudnia ubiegłego roku gracze Houston Rockets.Pierwszoplanowymi postaciami w ekipie "Kawalerzystów" byli w pi±tek Kyrie Irving i LeBron James, którzy uzyskali - odpowiednio - 43 i 38 pkt. Drużyna z Cleveland jest pierwszym zespołem w historii NBA, w barwach którego sze¶ciu koszykarzy zanotowało co najmniej trzy celne rzuty z dystansu. Udało się to Jamesowi (6 z 10), Irvingowi (5 z 8), Kyle'owi Korverowi (3 z 7), Derrickowi Williamsowi (3 z 4), Richardowi Jeffersonowi (3 z 5) i Channingowi Frye'owi (3 z 6).- Brać udział w ustanowieniu takiego rekordu to co¶ wspaniałego, zwłaszcza że ostatni± z "trójek" rzucił Kyle, który przez wiele lat grał w tej hali. To wyj±tkowa noc - zapewnił James, odnosz±c się do tego, że Korver od 2012 roku aż do stycznia bież±cego roku był zawodnikiem Hawks.Mimo zwycięstwa i rekordowej liczby rzutów z dystansu trener mistrzów ligi Tyronn Lue nie był do końca zadowolony. - Mogli¶my wygrać z większ± przewag±. Prowadzili¶my 25 pkt, ale poczuli¶my się zbyt pewnie i zaczęli¶my niepotrzebnie mieszać. Pod koniec zabrakło nam należytego szacunku dla rywali - podsumował.Najlepiej punktuj±cym zawodnikiem gospodarzy był tego dnia Tim Hardaway Jr., który zdobył rekordowe w karierze 36 pkt. Cavaliers prowadz± w Konferencji Wschodniej z bilansem 42-18. Hawks s± na pi±tym miejscu w tabeli (34-27).Thunder mimo ¶wietnej dyspozycji Westbrooka przegrali na wyjeĽdzie z Phoenix Suns 111:118. 28-letni lider "Grzmotów" dodatkowo miał 17 zbiórek i dziewięć asyst, ale i to nie wystarczyło. Po raz czwarty z rzędu zanotował on ponad 40 pkt. Poprzednio takim wyczynem mógł pochwalić się Kobe Bryant w 2012 roku. Jak podaj± media, Westbrook to dziewi±ty koszykarz w historii NBA, któremu udało się zdobyć w czterech kolejnych spotkaniach minimum 40 pkt.Eric Bledsoe zdobył 18 pkt dla gospodarzy, a Alan Williams dołożył 14 "oczek" i 13 zbiórek.W przerwie meczu uhonorowano 83-letniego Ala McCoya, który 45. sezon jest konferansjerem podczas meczów "Słońc".Thunder to siódma ekipa na Zachodzie (35-27), a Suns 14. (20-42).Marcin Gortat zdobył sze¶ć punktów, a jego Washington Wizards przegrali u siebie z Toronto Raptors 106:114. Go¶ci do zwycięstwa poprowadził DeMar DeRozan. Zdobył 32 punkty i miał 13 zbiórek. W drużynie Wizards na wyróżnienie zasługuj± John Wall i Bradley Beal. Pierwszy na swoim koncie zapisał 30 pkt, a Beal dołożył 27.Gortat natomiast na parkiecie przebywał 31 minut i trafił dwa z siedmiu rzutów z gry oraz oba wolne. Jego dorobek uzupełnia sze¶ć zbiórek i asysta."Czarodzieje" z bilansem 36 zwycięstw oraz 24 porażek zajmuj± trzecie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej. Kolejne spotkanie rozegraj± w niedzielę, kiedy we własnej hali zmierz± się z Orlando Magic (23-39).