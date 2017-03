Lekkoatletyczne HME w Belgradzie. Swoboda i Forkasiewicz w półfinałach biegu na 60 m

Swoboda, która mówiła otwarcie, że przyjechała do Serbii, by walczyć o medal, jest przeziębiona. Mimo wszystko w eliminacjach poradziła sobie bardzo dobrze. Wygrała bieg czasem 7,21 s, a szybsza była od niej tylko Niemka Rebekka Haase - 7,14.Trochę więcej emocji przysporzyła Forkasiewicz. Wrocławianka była dopiero szósta wynikiem 7,46. Musiała czekać, co zrobi± rywalki. Okazało się jednak, że ten rezultat wystarczył, by znaleĽć się w półfinale.Półfinałowe serie i finał - w niedzielę.