Bartosz Kapustka powołany do kadry U-21. Piłkarz Leicester nie zagra w el. MŚ przeciwko Czarnogórze

Obecny sezon nie należy do udanych dla 20-latka, który latem przeniósł się z Cracovii do zespołu mistrza Anglii. Kapustka zaledwie trzy razy wyst±pił w pierwszym zespole Leicester, tylko dwukrotnie znalazł się w podstawowym składzie. W miniony poniedziałek, kiedy "Lisy" w lidze mierzyły się z Liverpoolem (3:1), reprezentant Polski po raz kolejny nie załapał się nawet na ławkę rezerwowych.Sytuacja młodego zawodnika w klubie wpłynęła na decyzję selekcjonera Adama Nawałki , który nie zdecydował się powołać go na marcowe spotkanie el. M¦ przeciwko Czarnogórze. Kapustka znalazł się natomiast w¶ród pięciu piłkarzy, którzy otrzymali powołania na towarzyskie mecze kadry U-21 prowadzonej przez Marcina Dornę. Przygotowuj±ca się do MME drużyna zmierzy się z Włochami i Czechami. Dla Kapustki będzie to pierwsza okazja do współpracy z Dorn±, ponieważ do seniorskiej reprezentacji przeskoczył z drużyny U-19.Inni zagraniczni zawodnicy powołani do zespołu U-21 to: Paweł Dawidowicz (VfL Bochum), Igor Łasicki (Carpi FC), Mariusz Stępiński (FC Nantes) oraz Maksymilian Stryjek (AFC Sunderland).Bramka w ostatniej minucie meczu spowodowała, że mistrzowie Anglii odpadli z FA Cup. Leicester nie pomogło nawet to, że rywale grali w osłabieniu.Wreszcie pozytyw! Reprezentant Polski otrzymał drug± szansę w podstawowym składzie mistrzów Anglii i chociaż jego drużyna przegrała, to postawę Kapustki docenili kibice "Lisów".