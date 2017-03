Ligue 1. Grzegorz Krychowiak w kadrze PSG na ligowy mecz z AS Nancy

Po raz ostatni w Ligue 1 Krychowiak zagrał jeszcze w poprzednim roku, kiedy zaliczył 22 minuty w meczu PSG z Lorient (5:0). W ¶rodę 27-latek, po raz pierwszy w 2017 roku, znalazł się w podstawowym składzie drużyny Unaia Emery'ego. Reprezentant Polski, który niedawno zmagał się z kontuzj± kolana, przez 73 minuty grał przeciwko Chamois Niortais FC, a jego drużyna wygrała 2:0.W zwi±zku ze zbliżaj±cym się rewanżem z FC Barcelon± w 1/8 finału Ligi Mistrzów (¶roda, 20.45), Krychowiak może znaleĽć się w wyj¶ciowej jedenastce także w sobotnim meczu z AS Nancy (godz. 17). Emery nie zabrał do kadry kilku ważnych piłkarzy - Angela Di Marii, Marquinhosa, Christophera Nkunku, Adriena Rabiot i Thiago Motty. Trzej ostatni zawodnicy to rywale Krychowiaka do miejsca w składzie.Po 27 kolejkach Ligue 1 PSg zjamuje drugie miejsce w tabeli, a do prowadz±cego AS Monaco traci trzy punkty. AS Nancy jest 16.