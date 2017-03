MŚ w Lahti. Maciej Kot o sporach o kombinezony: Najczęściej na stroje innych narzekają ci, którzy są z tyłu. My już nie narzekamy, bo skaczemy lepiej

Luki pozostaj±, bo nie można narzucić zupełnie obcisłych strojów

Kot: trzeba umieć stan±ć do kontroli

Małysz: wcze¶niej mieli¶my zbyt obcisłe stroje

Dyskusja w Lahti zaczęła się po tym, jak dziennikarze norweskiego "Verdens Gang" pokazali Mice Kojonkoskiemu zdjęcia strojów Andreasa Wellingera, Johana Andre Forfanga i Cariny Vogt, pytaj±c czy te kombinezony nie wydaj± się szefowi komitetu skoków FIS zbyt obszerne. - Wiele rzeczy widzę, o wielu jestem informowany - mówi Kojonkoski, który ze sprawy kombinezonów zrobił jeden z najważniejszych punktów swojego programu przed objęciem stanowiska w FIS. Obiecywał ¶ci¶lejsze kontrole i dotrzymał słowa, ale to dyskusji o sprzęcie nie ukróciło. One powracaj± niemal zawsze przy okazji wielkich imprez. Raz chodzi o kombinezony, innym razem o wi±zania, itd. Dwa lata temu podczas mistrzostw ¶wiata w Falun narzekaj±cych było tak wielu, że skończyło się to obiecywanym przez Kojonkoskiego udoskonaleniem systemu kontroli. Fiński trener kombinacji norweskiej mówił wówczas , że kombinowanie przy strojach to takie samo zło jak w innych konkurencjach narciarskich doping farmakologiczny. Niedawno porównanie do dopingu powtórzył Janne Ahonen.- My się takimi rzeczami podczas wielkich imprez nie zajmujemy. To trenerzy siedz± i kontroluj± kombinezony, nasze i przeciwników. Dla nas jest najważniejsze, że nie mamy sobie nic do zarzucenia - mówi o tej sprawie Maciej Kot . - Jeste¶my czy¶ci, na normalnej skoczni byłem kontrolowany dwa razy po obu skokach. Przeszedłem też kontrolę na górze. Za każdym razem - bez najmniejszych zastrzeżeń. My¶lę, że też nie ma co mówić, że czyje¶ kombinezony s± niezgodne z przepisami. Skoro oni przechodz± kontrole, to znaczy że wszystko było w ramach przepisów. Ale te przepisy pozostawiaj± pewne luki, tutaj się szuka granic dopuszczalno¶ci, a margines jest jednak do¶ć szeroki - mówi Kot. Problem polega na tym, że nie można narzucić skoczkom zbyt obcisłych kombinezonów, bo wtedy wzro¶nie prędko¶ć podczas skoku, a razem z ni± - ryzyko upadków i kontuzji.- Trzeba też umieć podej¶ć do kontroli. Kombinezony mog± wydawać się za duże, ale w pozycji "do kontroli" już takie nie s±. Gdy skoczek odpowiednio się ustawi, wtedy nie ma za co złapać. Jakie¶ sygnały i do nas docieraj±, ale na razie trudno to potwierdzić. Poza tym, na stroje najczę¶ciej narzekaj± ci, którzy s± z tyłu. Dwa lata temu w Falun narzekali¶my. Rok temu narzekali¶my na kombinezony Norwegów. Bo słabiej skakali¶my. A teraz nie narzekamy, bo skaczemy lepiej, mamy lepszy sprzęt i wszystko jest dla nas ok. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia - mówi Kot.Kiedy Stefan Horngacher negocjował warunki zatrudnienia w Polsce, położył bardzo mocny nacisk na sprawy sprzętu. Chciał m.in. by PZN wł±czył do sztabu specjalistę od przygotowania strojów. I zwi±zek zatrudnił Czecha Michala Doleżala, który obserwuje nowinki sprzętowe i udoskonala kombinezony Polaków. Sam Horngacher odpowiadał za to do niedawna w kadrze Niemiec.- Nas też krytykowano w tym sezonie, że niby mamy za duże stroje - mówi Adam Małysz . - Ale trzeba się raczej zastanowić: może w poprzednim sezonie mieli¶my zbyt obcisłe, ponad to co wymagane przepisami? A teraz mamy wła¶nie idealne? - pyta Małysz.