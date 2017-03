Michael Bisping o pojedynku z GSP oraz o niedoszłym przeciwniku, Yoelu Romero

Bisping ma swoj± teorię na ten temat. W UFC Tonight zdradził, jakie argumenty, jego zdaniem, skłoniły Kanadyjczyka do wybrania wła¶nie tej opcji na wielki powrót: "Wybrał mnie, bo s±dzi, że mnie pokona. Trenowałem z nim przed 11-toma laty i wówczas on mnie zamęczał zapasami. Ale wtedy byłem tylko kickboxerem z Anglii. A zawsze, gdy trenowali¶my, on mnie obalał. On my¶li, że ja nadal jestem tamtym facetem. Uważa mnie za łatwego przeciwnika, łatwy cel. Wybrał mnie wracaj±c z emerytury, zmieniaj±c kategorię wagow± na wyższ± i zrobił tak, aby w razie przegranej wiele nie stracić, a w przypadku wygranej - by stać się legend±".



Mistrz odniósł się także do pytania o zarzuty, jakie kierowane s± do niego za wzięcie walki z GSP zamiast z pierwszym pretendentem, którym jest Yoel Romero: "Wiem, że s± ludzie, którzy mnie krytykuj± i mówi±, że powinienem walczyć z pierwszym pretendentem i go¶ćmi takimi jak Yoel Romero. I maj± rację. Ale zadaj sobie pytanie: gdyby¶ był Yoelem Romero, Luke'm Rockholdem czy Jacare Souz±, albo kimkolwiek innym. Gdyby zaoferowano ci walkę z GSP, to wiem, że wzi±łby¶ t± walkę. Dlaczego więc ja miałbym zrobić co innego? Zasłużyłem na t± wypłatę, zasłużyłem na t± walkę. Nie tylko ze względu na gratyfikację pieniężn±, ale ze względu na to, co po sobie pozostawię".



Ogłaszaj±c walkę Bisping vs. GSP Dana White zapewnił, że zwycięzca tej walki zmierzy się od razu z Żołnierzem Boga. Nie wiadomo jednak, kiedy to nast±pi, a dla kończ±cego w tym roku 40 lat Romero takie obietnice s± coraz mniej warte.