Sławomir Peszko dla Sport.pl: Napisałem SMS-a do Boruca: "Artur bez ciebie będzie smutno". A on do mnie: "Nie martw się, wpadnę w odwiedziny" [ROZMOWA]

Kacper Sosnowski: Pamięta pan swoje pierwsze spotkanie z Arturem Borucem w reprezentacji, bo je¶li chodzi o same mecze trochę się mijali¶cie.

Wtedy był gwiazd±.

To były jego złote lata w kadrze, nawet po nieudanych dla nas M¦ w 2006 czy ME w 2008

Leo Beenhakker przypominał piłkarsk± zasadę, że w drużynie zawsze jest dwóch szalonych - bramkarz i lewoskrzydłowy. Boruc rzeczywi¶cie był oryginalny...

Na polskim Euro go nie było - wyleciał z kadry po aferze samolotowej z winem w tle i obrażeniu Franciszka Smudy.

W ostatnim czasie o punkty nie grał, występował tylko w spotkaniach towarzyskich - jego rola dla drużyny i tak była duża?

Rok przed Euro 2016 powiedział pan nawet, że to powinien być bramkarz w kadrze numer jeden.

Jego rezygnacja z kadry pana zaskoczyła?

Wszystkich was to zdenerwowało?

Z podziękowaniami dla Boruca też licznie ruszyli¶cie w mediach społeczno¶ciowych. Odezwał się?

PZPN uroczy¶cie planuje go pożegnać po wakacjach. Może nawet w meczu o punkty. Jak to powinno wygl±dać?

Chyba spotkali¶my się na pocz±tku mojej przygody z kadr±. Nie od razu się zżyli¶my, bo ja byłem młody, Artur do¶wiadczony. Podchodziłem do niego z dużym respektem.- Przyjeżdżał na kadrę i zawsze był pewny siebie, to sporo dawało drużynie. Na boisku wiedziałe¶, że masz za sob± kogo¶, kto daje radę, jest pewnym punktem.- Każdy pamięta jak bronił na Mistrzostwach ¦wiata. W meczu z Niemcami wyłapał naprawdę dużo piłek. W eliminacjach do tego mundialu też spisywał się znakomicie. Potem nie było gorzej, także w klubach - w Fioretninie przecież wygryzł ze składu Sebastiana Frey'a.- Tak, szalony na boisku i poza nim. To jest charyzmatyczny facet, ale golkiper musi taki być. Czasami może nawet był kontrowersyjny. Nie unikał różnych wpadek, ale poziom zawsze trzymał. Zawsze można było na niego liczyć. Przyjeżdżał na kadrę i nie gwiazdorzył. Wręcz przeciwnie, wprowadzał nowych zawodników. Jak kto¶ pojawiał się po dobrych meczach ligowych i był mocno do przodu, to zawsze go tonował. Mówił, by skupił się na pracy, itd. Nawet do tej pory, do ostatnich meczów eliminacji M¦, kiedy przemowy motywacyjne rozpoczynał Robert Lewandowski, to zawsze mocnym okrzykiem kończył j± Boruc.- Cały czas miał taki sam styl bycia. Z Adamem Nawałk± współpracował jednak trzy lata i jako¶ nie było problemów, cały czas był powoływany. Nikt nie jest ¶więtym. Aniołków w piłce już chyba nie ma. Wiadomo, że nie można przesadzać i gdzie¶ jest granica, ale on jej zbyt często nie przekraczał. Dla mnie był sob±, od pocz±tku do końca, ja z nim zawsze trzymałem.- On zawsze był gotowy do gry. To nie było tak, że tylko jeĽdził i na kadrze siedział. Cały czas był aktywny, to krzykn±ł w szatni, to z kim¶ zażartował. Jak wchodził w sparingach na te połówki, to było widać, że to stary, dobry Artur.-Tak było. Mimo tego, że moim dobrym koleg± jest też Łukasz Fabiański czy Wojtek Szczęsny, to na tamten moment wła¶nie tak my¶lałem o Arturze.- Tak. Po Euro kilka razy rozmawiali¶my. Pytałem Artura, co będzie po turnieju, jak jego sytuacja, czy ma satysfakcję z przyjazdów na kadrę. Mówił, że jak najbardziej, że zawsze cieszy się z przylotów do Polski, ze spotkań z tymi ludĽmi, a przy tym cały czas był gotowy do gry. Nic na tę decyzję nie wskazywało. Nie wiem, może w małym stopniu to, że lekko próbowano go oczernić w mediach. Tak niby na marginesie, ale podł±czono go pod tę niedawn± aferę alkoholow±. Moim zdaniem był niewinny.- Długo rozmawiali¶my o tym, co się wypisywało. Mieli¶my grupę, któr± notabene też założył Boruc - tak±, gdzie wrzucali¶my nasze komentarze, ¶mieszne zdjęcia, filmy, wspomnienia z Euro. Ale też dyskutowali¶my tam na poważnie o wszystkich sytuacjach, które s± w kadrze.- Wysłałem mu SMS-a, że teraz będzie smutno. Odparł, żebym się nie martwił, że wpadnie w odwiedziny. "To już nie to samo Arczi" - dodałem. Te wszystkie komentarze kadrowiczów pokazały, że odchodzi kto¶ dobry.- Wywołanie przy meczu, by tylko odebrał kwiaty, to byłoby chyba za mało. Najlepiej jakby zagrał przy pełnej publiczno¶ci, a w trakcie spotkania - powiedzmy po przerwie - zszedł z boiska. Zrobiliby¶my szpaler. Tak mi się marzy. To już jednak sprawa zwi±zku.