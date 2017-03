MŚ w Lahti. Żyła po dekoracji. "W konkursie odciąłem się od rzeczywistości. Potem mój mózg przestał działać"

Kot: to już przyjemniejszy dzień, mój przyjaciel odbiera medal"

Żyła, Kubacki, Kot, Stoch

Do¶wiadczeń przybywa, emocje opadaj±

- Pierwszy raz w życiu udało mi się zupełnie odci±ć od rzeczywisto¶ci i wpa¶ć w swój ¶wiat. Byłem sam ze skoczni±. Piękna chwila, pierwsza taka. Zrobiłem co trzeba, a potem mózg przestał pracować. Byłem na innej planecie - mówił Piotr Żyła po tym, jak póĽnym wieczorem zszedł ze sceny na rynku w Lahti z br±zowym medalem. Był wzruszony, ale - inaczej niż w czwartek - gotowy do rozmów. Tyle że dyrektor Adam Małysz , na stanowcz± pro¶bę Stefana Horngachera, wyprowadził br±zowego medalistę ze strefy wywiadów tuż po odpowiedzi na trzecie pytanie (taki kompromis zaproponował Małysz, bo Horngacher nie chciał by Piotr w ogóle stawał do wywiadów).Już drugi raz na scenie dla medalistów stał w Lahti Maciej Kot . Znów bez medalu, bo na dekorację wychodzi czołowa szóstka, a Kot był pi±ty na normalnej skoczni i szósty na dużej. Stefan Horngacher mówił Sport.pl w pi±tek rano, że wyczuwa u Kota lekkie zniechęcenie tym, że cały czas trafia na skoczniach w Lahti na kiepskie warunki. I że walka o medale nie układała się tak, jak się spodziewał. Ale skoczek mówił, że złe emocje już zostawił za sob±. - Dzi¶ już jest przyjemniejszy dzień. Mój przyjaciel odbierał medal. Patrzyłem na flagi wznosz±ce się przy hymnie i pomy¶lałem, że może jutro będzie Mazurek D±browskiego? I flaga polska będzie na ¶rodku. Bardzo bym tego chciał. To było motywuj±ce przeżycie - opowiadał.W sobotę o 16.15 drużynowy konkurs na dużej skoczni, czyli konkurencja, w której Polacy w tym sezonie Pucharu ¦wiata zajęli dwa razy pierwsze miejsce i raz drugie. W polskiej drużynie konkurs zacznie Piotr Żyła, po nim będzie skakać Dawid Kubacki, jako trzeci Maciej Kot i ostatni - Kamil Stoch. Czyli kolejno: niespodziewany medalista z Lahti, najrówniej skacz±cy polski skoczek w Lahti, skoczek z czołowej szóstki obu konkursów M¦ i lider Pucharu ¦wiata. W konkursie na dużej skoczni wszyscy Polacy z drużyny byli w czołowej ósemce.- Jeste¶my w stanie wyci±gn±ć wnioski z dwóch rozegranych już tutaj konkursów. Zebrali¶my dodatkowe do¶wiadczenie, a emocje jednak z każdym kolejnym konkursem opadaj±. Prze¶pimy spokojnie tę noc, czujemy siłę całej drużyny. Wiadomo, że będzie skakać czwórka, ale Jasiek Ziobro i Stefan Hula nas wspieraj±. Wiemy, że jeste¶my mocn± drużyn±. To nam da spokojny sen. Wyobrażam sobie konkurs zacięty, do ostatniego skoku. Wierzę, że wreszcie warunki przestan± być tak ważne, że zdecyduje tylko poziom sportowy. Jest pięć drużyn które mog± walczyć o medale, mog± zdecydować ułamki punktów. Ta pi±tka to Polska, Norwegia Niemcy , Austria, i pewnie Słowenia, choć została trochę z tyłu ostatnio - mówił Maciej Kot.- Podliczanie punktów z konkursu indywidualnego to nie jest żadna wróżba przed drużynówk±. W drużynówkach każdy chce dać z siebie więcej, bo walczy za kolegę - mówi Sport.pl Stefan Horngacher, który wszystkie swoje medale igrzysk i mistrzostw ¶wiata zdobył wła¶nie w konkursach drużynowych. W skokach cała sztuka polega na tym, żeby niczego nie robić na siłę, i ta dodatkowa motywacja, chęć walki za kolegę, czasem bardziej przeszkadza niż pomaga. - Drużynówka jest wyj±tkowa, i dlatego nie wolno skre¶lać nikogo - mówi Horngacher, który nie ukrywał od dłuższego czasu, że to wła¶nie na medalu drużyny zależy mu w Lahti najbardziej.