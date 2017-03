Szansa na polskie złoto w Lahti, megahit w Ekstraklasie, a do tego mecze Polaków w najmocniejszych ligach świata [ROZKŁAD WEEKENDU]

SOBOTA

Godz. 13.30 i 16.00 - Polacy w Premier League

Godz. 15.00 - Roma - Napoli

Godz. 15.30 - FC Koeln - Bayern

Godz. 15.30, 18.00 i 20.30 - gra Ekstraklasa

Godz. 16.15 - drużynowy konkurs skoków na M¦ w Lahti

Godz. 16.15 i 20.45 - Barcelona i Real

Godz. 18.15 - Vive w LM

Godz. 18.30 - Liverpool - Arsenal

Godz. 20 - Mechelen - Anderlecht

W sobotę czekaj± nas na angielskich boiskach trzy mecze z prawdopodobnym udziałem reprezentantów Polski. Swansea Łukasza Fabiańskiego zmierzy się z Burnley (godz. 16), Bournemouth Artura Boruca na Old Trafford zagra z Manchesterem United (godz. 13.30), a Leicester Bartosza Kapustki i Marcina Wasilewskiego podejmie Hull Kamila Grosickiego (godz. 16).Polski mecz w 27. kolejce Serie A. Roma z Wojciechem Szczęsnym w składzie zagra przed własn± publiczno¶ci± z Napoli Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika. Rzymianie zajmuj± 2. miejsce w ligowej tabeli i nad zespołem z Neapolu, który jest trzeci, maj± pięć punktów przewagi. Rozpędzona Roma wygrała cztery ostatnie mecze w Serie A, w poprzedniej kolejce pokonuj±c Inter 3:1. Napoli uległo za to ostatnio Atalancie. Spotkanie obejrzeć będzie można za po¶rednictwem telewizji Eleven.Lider Bundesligi jedzie do Kolonii, gdzie łatwo o punkty nie będzie. Koeln w ostatnich pięciu spotkaniach przed własn± publiczno¶ci± tylko raz zaznało smaku porażki, a na dodatek jest najrzadziej trac±c± na swoim stadionie gole drużyn± w lidze. Robert Lewandowski i spółka znajd± sposób na defensywę Kozłów? Transmisja w Eurosporcie.Fani polskiej piłki tradycyjnie sobotę spędz± z Ekstraklas±. Najciekawiej zapowiada się starcie Piasta Gliwice z Wisł± Kraków (godz. 20.30). Wicemistrzowie Polski po raz pierwszy zagraj± pod wodz± nowego trenera Dariusza Wdowczyka. Na ich drodze stanie ¶wietnie prezentuj±ca się wiosn± Biała Gwiazda, która w poprzedniej kolejce 3:1 pokonała wicelidera rozgrywek Jagiellonię Białystok. We wcze¶niejszych spotkaniach dojdzie do starć Cracovii z Ark± Gdynia (15.30) oraz Termaliki z Ruchem (18.00).Po zmaganiach indywidualnych, w których Polacy zdobyli jeden medal - br±zowy Piotra Żyły, nadszedł czas na konkurs drużynowy. Na skoczni dużej biało-czerwoni w składzie Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki będ± jednymi z głównych faworytów do złota. NajgroĽniejszymi rywalami Polaków będ± Austriacy, Niemcy i Norwegowie. Transmisja telewizyjna z tych zawodów dostępna będzie na kanałach Eurosportu.Po sensacyjnym remisie z Las Palmas i utracie prowadzenia w lidze Real Madryt zagra na wyjeĽdzie z Eibar (godz. 16.15). Zespół z Kraju Basków po raz ostatni punkty stracił u siebie w styczniu, przegrywaj±c z Barcelon±. Duma Katalonii podejmie za to Celtę Vigo, która w tym roku jeszcze meczu ligowego nie przegrała. Transmisje z tych spotkań w telewizji Eleven.W sobotę w przedostatniej kolejce rundy zasadniczej Ligi Mistrzów kielczanie zagraj± na wyjeĽdzie z IFK Kristianstad. Mistrzowie Szwecji, którzy w pierwszej rundzie przegrali w Kielcach 28:38, zajmuj± ostatni± pozycje w tabeli grupy B. Je¶li kielczanie wygraj±, zapewni± sobie co najmniej trzeci± lokatę w grupie.W hicie kolejki ligi angielskiej Liverpool podejmie na Anfield Road Arsenal. The Reds zajmuj± w tabeli 5. miejsce i do czwartego Arsenalu trac± zaledwie punkt. Czy po sensacyjnej porażce z broni±cym się przed spadkiem Leicester w poprzedniej serii gier podopieczni Juergena Kloppa wróc± na zwycięsk± ¶cieżkę?Po dwóch meczach absencji spowodowanej najpierw kontuzj±, a potem kar± za kartki Łukasz Teodorczyk wróci do wyj¶ciowego składu Anderlechtu. Fiołki walcz± o tytuł mistrzowski z Club Brugge - oba zespoły maj± po 58 punktów na koncie - i nie mog± sobie w sobotę pozwolić na stratę punktów.