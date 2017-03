Ekstraklasa. Zagłębie Lubin - Legia Warszawa. Było ciężko, ale mistrz w końcu się przełamał

- Kryzys? To jeszcze nie kryzys. To wyzwanie. Każdy musi wzi±ć na siebie odpowiedzialno¶ć i zacz±ć grać lepiej. Najwyższa pora się obudzić - mówił Jacek Magiera po ostatnim meczu z Bruk-Bet Termalic±, który Legia zremisowała 1:1.I Legia w Lubinie się obudziła. Wreszcie miała pomysł. Wreszcie grała szybciej, składniej i skuteczniej. Mogła, a w zasadzie powinna prowadzić już od 11. minuty. Doskonał± okazję zmarnował jednak Guilherme, który nie trafił w bramkę mimo, że miał przed sob± tylko golkipera Zagłębia.Gola dla Legii w 37. minucie strzelił Thibault Moulin. Wystarczyło, by tylko dostawił nogę, bo piłkę przed pust± bramk± wyłożył mu Vadis Odjidja-Ofoe. To była 100 proc. sytuacja. Legia przed przerw± miała takich kilka. Ale o ile z przodu grała dobrze, o tyle z tyłu wci±ż miała problemy.Ratował j± Arkadiusz Malarz, który w pierwszej połowie trzykrotnie bronił niezłe strzały Zagłębia. Na pocz±tku drugiej połowy już nie pomógł. Nie uratował Legii - nie naprawił błędu Adama Hlouska, który pozwolił na strzał po stałym fragmencie gry Arkadiuszowi WoĽniakowi.W 56. minucie zrobiło się 1:1 i obraz meczu się zmienił. Diametralnie. Legia z szybkiej, pomysłowej i energicznej przeistoczyła się w zespół, który nie tylko nie miał pomysłu jak zaatakować rywala, ale miał też problem z bronieniem dostępu do własnej bramki (szczególnie przy stałych fragmentach gry).Gdy już wydawało się, że mistrz Polski nie będzie w stanie opanować sytuacji - że remis będzie szczytem jego możliwo¶ci - w 82. minucie Polacek sparował strzał Kaspra Hamalainena na poprzeczkę, a po chwili nie poradził sobie z dobitk± Macieja D±browskiego.Legia znowu prowadziła i już nie odpu¶ciła, poszła za ciosem - w 88. minucie rywala dobił 17-letni Sebastian Szymański, dla którego był to premierowy gol w ekstraklasie.Dzięki temu zwycięstwu mistrz Polski traci w tej chwili cztery punkty do Lechii Gdańsk . Ale zaraz znowu może tracić więcej. Wszystko zależeć będzie od tego, jakim wynikiem zakończy się niedzielny hit ekstraklasy Lech - Lechia.